VIDEO | “Europa e Africa, quale futuro?”: le risposte al convegno dell’università Lumsa

ROMA – “L’Europa deve necessariamente guardare all’Africa per il suo futuro” e dunque “bisogna preparare i giovani europei a una nuova visione geopolitica, libera da stereotipi”: lo ha sottolineato l’ambasciatore Pietro Sebastiani, direttore del Lumsa Università Africa Center (Luac). L’occasione della riflessione è un convegno ospitato dall’ateneo romano dal titolo “Europa e Africa: quale futuro?”. A moderare la discussione è stato Lucio Caracciolo, direttore di Limes e presidente del consiglio scientifico della Fondazione Ducci. Con lui il presidente della Fondazione, Paolo Ducci Ferraro di Castiglione, e Mario Giro, autore ed esponente della Comunità di Sant’Egidio, già viceministro degli Affari Esteri. A intervenire poi l’ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni e Leila El Houssi, professoressa in Storia e istituzioni dell’Africa presso l’università La Sapienza di Roma.

SEBASTIANI (LUAC): “L’AFRICA? È IL FUTURO, BISOGNA PREPARARE I NOSTRI GIOVANI”

Il Luac è stato definito da Sebastiani “non solo un centro studi ma un contenitore, che si riempie di iniziative”. Tra queste, il direttore ha preannunciato lo svolgimento anche nel 2027 di una “winter school”, un percorso di incontri, formazione e conoscenza per gli studenti della Lumsa in un Paese dell’Africa. L’appuntamento seguirà una prima edizione, in Kenya, nel febbraio scorso. “Proprio ora”, ha aggiunto Sebastiani, “abbiamo qui a Roma una ventina di giovani africani preparati dall‘Iccrom, che stanno facendo la loro esperienza presso la Fabbrica di San Pietro”. Il riferimento è a un percorso di formazione incentrato sul restauro, la conservazione e la cura sostenibile del patrimonio culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze artigianali. L’Iccrom, acronimo perCentro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, è un’organizzazione intergovernativa con sede a Roma.

AFRICA, GENTILONI: “SERVE PIÙ EUROPA, E NON IN ORDINE SPARSO”

L’Europa non può andare in ordine sparso in Africa: lo sottolinea Paolo Gentiloni, già primo ministro italiano e commissario all’Economia dell’Ue, a margine di un convegno ospitato dall’università Lumsa.

La sua riflessione si sviluppa a partire da una domanda dell’agenzia Dire sulla conferenza “Africa Forward“, organizzata dalla Francia questo mese a Nairobi insieme al Kenya. “Penso che sia stata una scelta molto importante per i francesi perché così hanno costruito un incontro nell’Africa non francofona”, ha detto Gentiloni. La tesi è che “le iniziative dei singoli Paesi sono tutte importanti”. Gentiloni continua: “E’ importante questo vertice francese a Nairobi, è importante il Piano Mattei che sviluppa l’Italia”. E ancora: “Bisognerebbe avere forse una presenza più europea perché ormai l’Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, come la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia”. Gentiloni conclude: “Gli europei non possono andare in ordine sparso”. Il convegno è intitolato “Europa e Africa: quale futuro?” A organizzarlo la Fondazione Ducci, presso la sala Pia dell’università Lumsa.

GENTILONI: “L’EUROPA SIA AUTONOMA, IL VECCHIO ORDINE È TRAMONTATO”

“Che l’Europa sia consolidata e abbia un grande futuro non c’è dubbio, la sfida è di renderla più autonoma e più capace di far fronte a un mondo nel quale il vecchio ordine è tramontato”: lo ha detto Paolo Gentiloni, ex primo ministro italiano e commissario all’Economia dell’Ue. L’occasione è stato un convegno ospitato dall’università Lumsa. Gentiloni ha parlato con alcuni giornalisti, prima dell’inizio dei lavori.

MEDITERRANEO, EL HOUSSI (LA SAPIENZA): “NON SIA UNA FRONTIERA DI PAURA”

“Il futuro dei rapporti tra Europa e Africa non si può fondare sulla paura ma, al contrario, deve basarsi sul riconoscimento reciproco”: lo ha infine sottolineato Leila El Houssi, professoressa in Storia e istituzioni dell’Africa presso l’università La Sapienza di Roma. La sua riflessione si è conclusa con un appello. “La sfida”, ha detto El Houssi, “è trasformare il Mediterraneo da una frontiera di paura in uno spazio di cooperazione”. In questa prospettiva, secondo la docente, “oggi più che mai è fondamentale recuperare una prospettiva storica”.