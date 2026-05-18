VIDEO| Eurovision, la ‘previsione’ di Eros Ramazzotti: il cantautore canta “Bangaranga” in Bulgaria prima della vittoria

ROMA – Un omaggio che, a distanza di settimane, sembra abbia portato fortuna. All’Arena 8888 di Sofia – lo scorso 24 maggio – Eros Ramazzotti ha fatto ballare il suo pubblico regalando una cover di “Bangaranga”, la canzone che ha portato la Bulgaria a vincere l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest. Autrice Dara, artista classe 1998. Ecco la versione di Eros in un video che, all’indomani della finale, ha cominciato a circolare sui social.

“Bangaranga” ha, poi, conquistato il pubblico televisivo catalizzando i voti arrivati dalle giurie e dal televoto dei vari Paesi. Cosa è “Bangaranga”? Dara lo descrive come “il momento in cui scegli l’amore rispetto alla paura. È il tuo io superiore che si avvicina, più forte dell’ansia, della dubbio, della vergogna e del caos interno“.