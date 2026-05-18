Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 18 maggio 2026

MODENA. MIGLIORANO LE CONDIZIONI DEI 4 FERITI

Salim El Koudri il 31enne accusato di strage per aver guidato un auto contro la folla, “non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale “si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità”. Non un terrorista quindi ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L’uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla Procura ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei 4 feriti gravi. In particolare, la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l’impatto, è stata estubata ed è cosciente.

NAWROCKI DA MATTARELLA E MELONI, “OTTIMI RAPPORTI ITALIA-POLONIA”

Incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente polacco Karol Nawrocki, in visita di ufficiale in Italia. Durante il colloquio, Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. “C’è un rapporto di amicizia storico e costante -ha detto Mattarella- che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore”. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che “è la migliore testimonianza dell’ottimo stato dei rapporti tra i nostri Paesi”. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

SCIOPERO USB. TRASPORTI E SCUOLE A RISCHIO, CRITICO SALVINI

Trasporti, scuola, sanità. Servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base tra cui l’Usb. L’agitazione, con cortei in tutto il Paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l’opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vicepremier Matteo Salvini per il quale “oggi c’è uno sciopero in solidarietà alla Flotilla palestinese… Dimmi tu- commenta il ministro dei Trasporti- che favore porti ai bimbi di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno”. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio Salvini osserva che bloccherebbe il Paese: “Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione”, conclude il ministro.

TURISMO, “VALORIZZARE L’ITALIA”: CAMPAGNA FDI PER BORGHI STORICI

Rilanciare e promuovere gli oltre 6mila borghi storici del Paese. È questo l’obiettivo di ‘Valorizzare l’Italia’, la campagna lanciata oggi da Fratelli d’Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della Penisola. “Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali- ha spiegato il responsabile Organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli– per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata”. Per Donzelli “sarà anche l’occasione per raccontare quanto di buono fatto dal Governo Meloni anche sul turismo”.