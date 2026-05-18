lunedì 18 Maggio 2026

Musica, Gianni Fiorellino prepara uno show alla Reggia di Caserta. Appuntamento il 24 giugno

"Serata speciale. Ho chiamato vari amici". Sul palco anche Zampaglione e Cucinotta

di Elisa ManacordaData pubblicazione: 18-5-2026 ore 16:45Ultimo aggiornamento: 18-5-2026 ore 16:45

NAPOLI – “Questa della Reggia sarà una serata speciale. Innanzitutto perché è un luogo affascinante, io lo ricordo da quando andavo a scuola”. Così alla Dire Gianni Fiorellino a margine della presentazione, al Maschio Angioino di Napoli del suo prossimo concerto, organizzato da Leone Produzioni di Melania D’Agostino, in programma mercoledì 24 giugno alle 21 a piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta. “Questo palco mi ha suggerito di allargare un pochettino l’orizzonte perché non ho mai fatto uno spettacolo con vari amici che venissero a suonare con me e condividere questo palco. Allora ho chiamato Franco Ricciardi, che con me ha fatto un duetto meraviglioso, Andrea Sannino, che per me è come un fratellino, Roberto Colella della Maschera, Maria Grazia Cucinotta che aprirà le danze. E poi abbiamo l’onore e il piacere di avere Federico Zampaglione dei Tiromancino. Io credo che si creerà un momento musicale straordinario, un momento che regaleremo a chi starà lì quella sera, ma credo che resterà stampato poi nei cuori di chi lo guarderà, almeno me lo auguro”.

Il versante sonoro sarà affidato a Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso e Davide Carusone e Valentino Francavilla alle chitarre. Arricchiranno la narrazione un’orchestra di grandi professionisti e un corpo di ballo di 24 elementi guidato dall’Accademia Il dito nell’occhio.

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