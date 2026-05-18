Fabrizio Corona atteso a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: dovrà rispondere all’accusa di diffamazione

ROMA – “Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell’Isola. Bello, bravo e in gran carriera. E se fosse proprio lui ad aver riportato l’amore nel cuore spezzato della premier?”: uso del condizionale e punto interrogativo, ma comunque erano queste parole strillate e piovute sulla testa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’ottobre 2023, periodo burrascoso per la sua vita affettiva e personale. Infatti, dopo una relazione di dieci anni, aveva da poco ‘rotto’ con il giornalista Mediaset Andrea Giambruno.

LA DENUNCIA DI DIFFAMAZIONE, DI COSA SI TRATTA

E insomma, dopo tutto ciò, la premier si è vista pure al centro del gossip, tirata in ballo da niente meno che dal re del gossip, Fabrizio Corona che, attraverso il suo sito di allora Dillingernews.it, su un articolo firmato semplicemente ‘redazione’, alludeva a una presunta relazione tra Meloni e Manlio Messina, ex deputato siciliano di Fratelli d’Italia, con tanto di reportage fotografico (per lo più fatto di selfie tra i due piuttosto anonimi). La premier non lasciò correre certe illazioni sulla sua vita privata e denunciò Corona e il direttore responsabile del sito, il giornalista Luca Arnau.

LA TRASFERTA DI GIUDICE, PM E AVVOCATI: PERCHÈ

Ora, a distanza di tre anni si apre il processo proprio su quella denuncia di diffamazione e la prima udienza avverrà niente meno che a Palazzo Chigi. Insomma, giudice cancelliere, pm e i team dei legali della premier, di Corona e di Arnau, così come i legali dell’altro denunciante, Malio Messina, sono attesi precisamente alle 12 di giovedì 21 maggio a Palazzo Chigi. Lo stesso Corona è chiamato a rispondere alle domande del pm, così come la premier dovrà essere interrogata dal difensore del re dei paparazzi, l’ormai noto avvocato Ivano Chiesa.

“La videoconferenza della teste non è stata accettata (come sua facoltà) dall’imputato, e la premier ha allora esercitato l’altrettanto propria facoltà di chiedere l’audizione non in Tribunale a Milano, ma nella sede di governo”, fa sapere il Corriere della Sera, motivando il perché di questa trasferta processuale.

I PRECEDENTI

Non è comunque la prima volta che Palazzo Chigi si trasforma in un’aula di Tribunale: tra i precedenti noti, si ricorda quello del 2002 relativo al processo d’Appello a Marcello Dell’Utri che si trasferì da Palermo a Roma per ascoltare come teste il il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Più recente invece la deposizione nel 2021 dell’allora premier Giuseppe Conte, all’udienza preliminare catanese su Matteo Salvini, finito sotto processo per aver ritardato di alcuni giorni lo sbarco di 131 migranti soccorsi dalla nave “Gregoretti” della Guardia Costiera.