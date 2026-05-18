VIDEO| Compleanno sul palco per Laura Pausini: a Miami il duetto ‘regalo’ con Camila Cabello

ROMA – Laura Pausini ha festeggiato il suo compleanno sabato 16 maggio sul palco del Kaseya Center di Miami, prima tappa sold out della leg statunitense di Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027. Per l’occasione, la cantante ha celebrato cantando con Camila Cabello, l’artista internazionale dietro successi come “Señorita” con Shawn Mendes, “Bam bam” con Ed Sheeran, “Liar” o “Shameless”.

La 29enne nata a Cuba ha unito la sua voce a quella di Laura sulle note di “Viveme”, in un momento che la stessa Pausini – ringraziandola per il duetto – ha definito il suo regalo di compleanno. “È un sogno per me cantare con te – ha commentato sul finale Camila Cabello – sei una regina, e questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno”.

SUGLI SPALTI UNO SPETTATORE D’ECCEZIONE: ACHILLE LAURO

Sugli spalti a sorpresa Achille Lauro, che Laura Pausini ha presentato al pubblico statunitense definendolo “un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che mi è venuto a trovare qui proprio stanotte, per festeggiare con me”. A lui la dedica del loro brano “16 de marzo”, versione spagnola di “16 marzo”, pubblicata lo scorso 1 maggio e presentata live in duetto nella tappa di Città del Messico il 2 maggio. Achille Lauro e Camilla Cabello si sono uniti anche ai festeggiamenti backstage prima del concerto, dove Laura ha spento le candeline e brindato con band, staff e amici.

IL TOUR MONDIALE DI LAURA PAUSINI

Il sold out di Miami fa da apripista alla leg statunitense del tour mondiale, che proseguirà con le date di Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e l’ultima data al Madison Square Garden di New York. L’undicesima tournée mondiale dell’artista italiana più ascoltata all’estero aveva debuttato lo scorso 27 di marzo a Pamplona, con un tutto esaurito nelle date spagnole. A seguire la leg sudamericana con i sold out di Montevideo, Buenos Aires, doppia data a Santiago, Lima, Bogotà, Quito, San José.

Approdato poi in Messico con la prima tappa sold out di Città del Messico, ha toccato le città di Guadalajara e Monterrey. Sold out infine anche per le date di Santo Domingo e Puerto Rico, che ha preceduto la tappa di Miami. Lo show europeo prenderà il via in autunno in Italia e in Europa, partendo dai palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.