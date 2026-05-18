lunedì 18 Maggio 2026

Dalla scuola di musical e teatro a X Factor con Achille Lauro: chi è il vincitore di Amici 25 Lorenzo Salvetti

"Non mi aspettavo di arrivare fino a qua", ha detto il 18enne dopo aver sollevato la coppa. Alessio, invece, ha vinto nella categoria ballo

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 18-5-2026 ore 11:05Ultimo aggiornamento: 18-5-2026 ore 11:05

Foto dal profilo Instagram di Amici

ROMA – È il 18enne Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi: il giovane cantante ha trionfato nella finale svoltasi ieri sera su Canale 5, superando al televoto il ballerino Emiliano.

L’artista, originario di Verona, è arrivato all’ultimo duello dopo aver battuto al ballottaggio iniziale Angie: i due ragazzi si contendevano l’ultimo posto disponibile in una finale che aveva già come contendenti NicolaEmilianoElena ed Alessio. Quest’ultimo ha vinto nella categoria danza.

Durante la serata tutti i finalisti hanno ricevuto Premio Keep Dreaming, ad Emiliano è stato consegnato il Premio della Critica e il Premio Unicità. Ad Angie è andato il Premio delle radio.

LORENZO: “NON MI ASPETTAVO DI ARRIVARE FINO A QUA”

“Grazie, grazie a tutte le persone che hanno votato. È stata un’esperienza unica, sono entrato qua dentro con tante paure, tanti dubbi. Non mi aspettavo di trovare tutto questo, non mi aspettavo di arrivare fino a qua“, ha detto Lorenzo emozionatissimo dopo aver sollevato la coppa.

CHI È LORENZO SALVETTI

Una vittoria inaspettata per un ragazzo che ha fatto della musica tutta la sua vita: “Sono sempre stato iperattivo e determinato- ha raccontato in passato-. I miei mi hanno iscritto a una scuola di musical e teatro che avevo solo 8 anni e al liceo ho studiato pianoforte e canto barocco”. Ad Amici è stato seguito dalla prof Lorella Cuccarini. A soli 16 anni ha partecipato ad X Factor, entrando nella squadra di Achille Lauro e arrivando fino alla finale.

Leggi anche

Il “Bangaranga” della Bulgaria conquista Vienna. Dara è la regina dell’Eurovision 2026. Per Sal Da Vinci un ottimo quinto posto

di Redazione

Francesco Chiofalo e il primo tatuaggio “istantaneo” in Italia: 8 ore sotto anestesia

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»