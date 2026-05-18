VIDEO | I due caccia si scontrano in volo, tutti salvi i piloti

ROMA – Domenica pomeriggio, durante uno spettacolo aereo alla base di Mountain Home, in Idaho, due EA-18G Growler della Marina statunitense si sono scontrati in volo. I quattro membri dell’equipaggio si sono eiettati tutti con successo prima che i velivoli precipitassero e esplodessero al suolo.

Better angle of today's midair collision in Idaho.



The trailing plane (on the right) appears to have descended onto the plane below it, perhaps after losing sight of it in a blind spot.



Miraculous that all four ejected safely. pic.twitter.com/Zwwf2Z83Ef — Brick Suit (@Brick_Suit) May 18, 2026

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, a circa due miglia a nord-ovest della base. Un video circolato sui social mostrava i jet che roteavano verso terra mentre i paracadute si aprivano nel cielo. Gli aerei sono caduti in una zona disabitata, dove l’impatto ha innescato un incendio nella vegetazione circostante. «Si sono schiantati fuori dalla base», ha detto una testimone, Lindsay Dressler.

I Growler erano stati assegnati alla manifestazione dallo squadrone VAQ-130 di Whidbey Island, nello Stato di Washington — il più antico squadrone di guerra elettronica della Marina, noto come Zappers. L’EA-18G è un velivolo da guerra elettronica progettato per operare, secondo la Marina, «in prima linea in ambienti ostili».

Footage of the mid air collision between a pair of Navy Super Hornets/Growlers during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base moments ago. pic.twitter.com/yQqPavmSWk — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

Lo spettacolo, il Gunfighter Skies Air Show, era iniziato sabato e avrebbe dovuto concludersi domenica. Evento gratuito e aperto al pubblico, prevedeva anche l’esibizione degli US Air Force Thunderbirds. Dopo la collisione, la base è stata isolata e lo spettacolo cancellato. La polizia di Mountain Home ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall’area.