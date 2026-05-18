LIVE| Flotilla, le barche sono state intercettate dalla marina israeliana

ROMA –Le navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate a 250 miglia da Gaza, in acque internazionali, dalla marina israeliana. Le 54 imbarcazioni, sono salpate giovedì dalla città turca di Marmaris in un rinnovato tentativo di rompere il blocco israeliano di Gaza. Già dalla notte scorsa, poco dopo aver annunciato il proprio ingresso nelle acque internazionali, la Flottiglia ha scritto di aver rilevato movimenti “sospetti” da parte di imbarcazioni non identificate vicino alle proprie unità. Stando ai media israeliani, sono circa un centinaio gli attivisti portati con la forza in Israele.

12.12 – TAJANI A ISRAELE: GARANTISCA SICUREZZA CONNAZIONALI

“Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha effettuato anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle Idf. Tajani ha chiesto all’Unità di Crisi, alle Ambasciate d’Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l’incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. L’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv ha avuto un ulteriore contatto con le autorità israeliane questa mattina per garantire la sicurezza degli italiani”. E’ quanto scrive il ministero della Farnesina in una nota, dopo l’abbordaggio e l’arresto di oltre cinquanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina militare israeliana.

12.07 – TAJANI: ISRAELE DEVE RISPETTARE REGOLE E DIRITTO INTERNAZIONALE

“Siamo in contatto con la nostra ambasciata a Cipro e con quella a Tel Aviv, con il consolato” per la questione della Flotilla. “Abbiamo mandato un messaggio chiatro a Israele: devono fare in modo di rispettare le regole, il Diritto internazionale e, qualora dovessero essere fermati cittadini italiani, devono sempre essere trattati nel massimo rispetto della dignità della persona”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della terza edizione di ‘Sport e Innovazione made in Italy’ alla Farnesina.

11.30 – CAROTENUTO (M5S): LIBERARE SUBITO EQUIPAGGI E FERMARE ISRAELE

“Abbiamo visto navi da guerra e piccole imbarcazioni veloci israeliane e subito dopo abbiamo perso la connessione internet a Starlink. Noi stiamo cercando di raggiungere le acque territoriali turche. Abbiamo saputo che due imbarcazioni sono state intercettate. Il mio appello alle autorità italiane e internazionali è di intervenite per liberare subito tutti questi equipaggi composti da attivisti pacifisti che non farebbero male a una mosca e che vogliono solo la fine del genocidio in Palestia. Non possiamo più consentire a Israele tutte queste violazioni del diritto internazionale. Fermiamo Israele per liberare gli equipaggi della Flotilla e liberare la Palestina dalle inaccettabili violenze che sta subendo”. E’ l’appello lanciato dal deputato M5S Dario Carotenuto in un video messaggio lanciato dall’imbarcazione turca della Global Sumud Flotilla su cui is trova, la Kasri Sadabat.

11.22 – USB IN PIAZZA A BOLOGNA: ENNESIMO ATTO CRIMINALE DI ISRAELE

La notizia del nuovo blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele arriva a Bologna proprio mentre in piazza Maggiore si raduna la manifestazione promossa da Usb nella giornata di sciopero nazionale che lo stesso sindacato, nei giorni scorsi, ha proclamato per sostenere le navi in rotta verso Gaza. “Un ennesimo atto criminale- si urla al microfono- che sappiamo benissimo essere supportato proprio dai nostri Governi complici, che danno sostegno economico e ideologico all’entità sionista di Israele e che gli permette di essere un pericolo per tutto il mondo”. Questo “lo vediamo anche nelle nostre Università dove ancora le complicità con gli accordi e con le collaborazioni non terminano per una volontà politica e quindi, come ci siamo mobilitati in questo autunno insieme ai lavoratori di tutto il settore accademico e a tutti i lavoratori di questo Paese- afferma un’attivista di Cambiare Rotta, in piazza con Usb- continuiamo a farlo, lo faremo in questa lunghissima giornata di lotta, una giornata che parte in questo momento da piazza Gaza”, come i manifestanti hanno ribattezzato piazza Maggiore. “Ci siamo oggi, come saremo di nuovo al fianco dei lavoratori di Usb nella mobilitazione nazionale operaia del 23 maggio a Roma, una mobilitazione in cui diremo chiaramente- aggiunge la studentessa- che non ce’ più spazio per la guerra, non c’e’ spazio per il riarmo e per le spese militari, ma vogliamo soldi per le universita’, soldi per l’istruzione e soldi per un futuro degno”. Prima del concentramento, sempre su iniziativa di Usb, davanti a Palazzo D’Accursio si è tenuto anche un presidio dei lavoratori in sciopero delle cooperative sociali. A livello regionale, le manifestazioni principali promosse oggi dal sindacato di base sono quelle di Bologna e di Rimini. “La guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l’attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione”, è il messaggio portato in piazza da Usb. A Bologna davanti al Comune si sono radunate centinaia di persone e il corteo comincia a muoversi ingrossandosi fino a un migliaio di partecipanti: proprio in ragione del blocco della Flotilla in corso, fa sapere Usb, il percorso è stato modificato e al termine della manifestazione, che intende percorrere anche un tratto dei viali di circonvallazione, si farà ritorno di nuovo in piazza Maggiore per dare avvio a un presidio permanente a sostegno delle navi.

11.00 – LA FLOTILLA INVITA A MANIFESTARE IN PIAZZA

Sui canali social, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, stanno invitando le persone a scendere in piazza e a manifestare per quanto sta succedendo: “Ora tocca a noi Flotilla di terra: blocchiamo tutto per la Palestina, per il rispetto del diritto internazionale, perché non è possibile fermare militarmente una missione umanitaria disarmata, in pieno giorno, in acque internazionali. Scendiamo in piazza, ora, in tutta Italia, in tutte le città”.

10.37 – “Le navi militari stanno attualmente intercettando la nostra flotta e le forze IOF stanno imbarcandosi sulla prima delle nostre imbarcazioni in piena luce del giorno. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta. I governi devono agire ora per fermare questi atti illegali o atti di pirateria volti a mantenere l’assedio genocida di Israele su Gaza. La normalizzazione della violenza dell’occupazione è una minaccia per tutti noi”, scrivono sui social della Global Sumud Flotilla.

10.10 – “I veicoli militari si stanno avvicinando alla nostra flotta. Siamo in alta allerta mentre continuiamo verso Gaza. Rifiutiamo di essere intimiditi”. E’ quanto scrivono sui social della Global Sumud Flotilla. Stando a quanto si vede dalle immagini in diretta, diverse imbarcazioni sono state intercettate dalla marina militare israeliana. L’accerchiamento è cominciato, come ormai da prassi, in acque internazionali, a ovest di Cipro. Le imbarcazioni della Flotilla sono partite giovedì dalla Turchia