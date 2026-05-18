Ritrovati i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: domani al via le operazioni di recupero. La salma di Benedetti verso il rimpatrio in serata

ROMA – “La Farnesina conferma il ritrovamento dei corpi dei quattro connazionali alle Maldive”: così il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in una sua comunicazione. Secondo le autorità maldiviane, i cadaveri dei quattro sub ancora dispersi sono state rinvenuti nel terzo segmento della grotta di Cave Dive dell’Atollo Vaavu. E saranno recuperati nei prossimi giorni.

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Mohamed Hussain Shareef, il portavoce del presidente maldiviano Mohamed Muizzu in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera dice che il team dell’Università di Genova aveva i permessi. Ma nella documentazione non compariva l’immersione in grotta, e mancavano i nomi di due dei cinque sub coinvolti nell’incidente subacqueo alle Maldive. Il gruppo conduceva ricerche annuali nell’arcipelago da almeno quattro anni, con il via libera per un progetto sui coralli molli e sui sistemi di barriera. Il problema, ha spiegato Shareef, è che “la proposta di ricerca non faceva menzione” dell’immersione in grotta.

IL RUOLO CHIAVE DEL TEAM DI ESPERTI FINLANDESI

A scovare i corpi dei quattro sub italiani rimasti intrappolati nella grotta marina nell’atollo di Vaavu è stato il team composto da tre esperti subspeleologi finlandesi- Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist– affiliati a Dan Europe, dove Dan è acronimo di Divers Alert Network (DAN): si tratta di un’organizzazione internazionale per la sicurezza subacquea.

Dopo un’attenta pianificazione, i tre esperti sono scesi oggi a 50 metri di profondità per trovare i corpi dei sub scomparsi: solo uno infatti era già stato individuato, quello di Gianluca Benedetti, mentre non erano stati avvistate ancora le spoglie di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Solo oggi, a distanza di 4 giorni, dalla loro scomparsa sono stati localizzati nel terzo segmento della “grotta degli squali”, le operazioni di recupero- che si prefigurano molto complesse- inizieranno domani.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, il portavoce del governo delle Maldive Mohamed Hussain Shareef ha spiegato come si svolgerà il lavoro dei soccorritori: nella giornata di domani, martedì 19 maggio, saranno recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani, il giorno successivo, mercoledì 20 maggio, gli ultimi due. Shareef ha anche spiegato che ai 3 subacquei finlandesi di Dan si è unito un quarto esperto e la guardia costiera locale per elaborare una nuova strategia. Il Regno Unito e l’Australia avrebbero fornito l’attrezzatura specialistica per consentire le operazioni di recupero.

RIENTRATI GLI ITALIANI DELLA DUKE OF YORK

Stanchi, visibilmente provati. I venti italiani rimasti a bordo della Duke of York sono atterrati a Malpensa e sono usciti dallo scalo in silenzio, lontano da fotografi e giornalisti. Il gruppo – studenti e ricercatori per lo più – aveva già annunciato che non avrebbe parlato.

LA SALMA DI GIANLUCA BENEDETTI RIMPATRIATA IN SERATA

La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei cinque turisti deceduti il 14 maggio durante l’immersione, sarà rimpatriata in Italia questa sera, lunedì 19 maggio, mentre ancora i corpi degli altri connazionali sono ancora intrappolate nella grotta a 60 metri di profondità. La partenza dell’aereo su cui viaggeranno le spoglie del sub padovano sarebbe prevista, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alle 22.20 ora locale (19,20 ora italiane) con destinazione Milano.



