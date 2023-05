Volare low-cost? “Più caro che viaggiare con la compagnia di linea”

MILANO – “Facendo una ricerca sui principali motori di comparazione online, abbiamo appurato che, per assurdo, volare alle Canarie con una low cost costa di più che volare con una compagnia di linea. Siamo consapevoli che, non essendo beni di prima necessità, il prezzo dei biglietti segua le leggi della domanda e dell’offerta, ma ora si stanno superando i limiti soprattutto se si pensa ai disservizi che i viaggiatori sono comunque costantemente obbligati a subire”. Così Davide Zanon, Segretario Regionale dell’associazione di consumatori CODICI Lombardia.

Secondo Zanon “ormai concedersi una vacanza è diventato un lusso per le famiglie, a prescindere dal mezzo di trasporto che si decida di utilizzare. Il caro benzina rende sconveniente utilizzare l’auto; i costi dei biglietti dei treni per le principali tratte nazionali a volte sono superiori rispetto alle tratte aeree europee; i costi dei biglietti delle low cost, nei mesi estivi e non solo, sono schizzati alle stelle arrivando ad essere equiparabili alle compagnie di linea che, però, offrono maggiori comfort e servizi”.