Maltempo nel Mugello, tornati a Firenze bambini bloccati a Palazzuolo

FIRENZE – Gli studenti dell’istituto comprensivo Dino Compagni di Firenze, rimasti bloccati in gita a Palazzuolo sul Senio a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato pesantemente anche l’Alto Mugello sono tornati a Firenze. Dopo la notte trascorsa al palazzetto dello sport e un sopralluogo in mattinata condotto dal sindaco metropolitano, Dario Nardella, e dal sindaco di Palazzuolo, Philip Moschetti, è stato deciso un loro ritorno in città nel pomeriggio. “Ci sembra la soluzione migliore e praticabile, domani sono previste altre piogge”, chiarisce il sindaco Nardella.

STUDENTI ACCOMPAGNATI DA PULLMAN DELLE ASSOCIAZIONI

Ad accompagnarli i mezzi forniti dalle associazioni di assistenza del Passo della Colla sui quali i bambini sono saliti a bordo attorno alle 16. Le operazioni, informa la metrocittà, sono seguite anche dalla protezione civile e dagli operatori della viabilità della Città metropolitana di Firenze in collaborazione con le istituzioni, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.