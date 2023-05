Palermo, accoltellato quattordicenne: ferito a un polmone, sospetti su un coetaneo

PALERMO – È giallo a Palermo per l’accoltellamento di un ragazzino di 14 anni, arrivato nel pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite alle mani, alle braccia e al torace provocate da un’arma da taglio. Uno dei colpi ha colpito anche un polmone, ma il ragazzo non è comunque in pericolo di vita anche se resta per il momento in osservazione in ospedale.

Il 14enne è arrivato accompagnato dal nonno. L’aggressione sarebbe avvenuta nei presso dell’istituto Quasimodo, una scuola nella zona di via Oreto. L’accoltellamento potrebbe essere avvenuto nell’ambito di una lite con un coetaneo. I sospetti riguardano un ragazzo di undici anni. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno verificando la presenza di eventuali testimoni.