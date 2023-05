Stasera le semifinali di Conference e Europa League: dove vedere le partite in tv

ROMA – Serata a tutto calcio giovedì 18 maggio. Tre squadre italiane saranno impegnate in altrettanti importanti match a livello europeo. Juventus e Roma si scontreranno fuori casa rispettivamente contro Siviglia e Bayer Leverkusen, nelle semifinali di ritorno dell’Europa League. La Fiorentina invece volerà a Basilea per tentare di conquistare la finale di Conference League.

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI DI EUROPA LEAGUE LEVERKUSEN-ROMA E SIVIGLIA-JUVE

Le due semifinali di Europa League si disputeranno entrambe alle 21. Bayer Leverkusen-Roma verrà trasmessa in chiaro su Rai1. Sarà possibile vedere la partita anche su DAZN, Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (253).

Siviglia-Juventus andrà in onda invece su TV8, in alternativa si potrà seguire su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DI CONFERENCE LEAGUE BASILEA-FIORENTINA IN TV

Anche la Fiorentina scenderà i campo alle 21 ma la partita non verrà trasmessa in chiaro. Basilea-Fiorentina sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 254).

EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE, DOVE VEDERE LE SEMIFINALI IN STREAMING

Le tre semifinali si potranno seguire anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, RaiPlay e Tv8.it.