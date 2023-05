Caro affitti, la proposta di Bernaudo (Li): “Governi azzeri Imu e cedolare a chi fa contratti con studenti e famiglie in difficoltà”

ROMA – “Il Governo può risolvere il cosiddetto ‘caro affitti’ immediatamente con una esenzione fiscale. Il locatario che affitta un immobile a studenti o a famiglie al di sotto di un certo reddito ha diritto alla totale esenzione di Imu e cedolare. L’equivalente del risparmio fiscale andrà a decurtare il canone risultante dalle quotazioni di mercato (censite dall’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate). Questa può essere una soluzione immediata”. E’ la proposta concreta lanciata dal presidente di Liberisti italiani, Andrea Bernaudo, in diretta Facebook sul tema del ‘caro affitti’ e delle manifestazioni degli studenti.



“Fa più comodo far credere che l’aguzzino sia sempre il privato proprietario di immobili e non invece lo Stato tartassatore– ha spiegato- Ma è troppo facile fare i ‘buoni’ con le proprietà e i soldi degli altri”.

Poi Bernaudo, rivolgendosi agli studenti nelle tende, ha aggiunto: “Spiace vedere che qualche giovane ‘di belle speranze’ si presti a questa banale mistificazione, prontamente strumentalizzata dalla sinistra, ma sono convinto che sia solo una piccola minoranza. Invito invece gli studenti a scendere in piazza pensando al loro futuro, per chiedere al Governo meno tasse e più libertà, e se lo faranno saremo in piazza con loro”.