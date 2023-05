Tg Cultura, edizione del 18 maggio 2023

POMPEI, DUE SCHELETRI RINVENUTI SOTTO IL CROLLO DI UN MURO

Morti probabilmente a causa del terremoto avvenuto in concomitanza con l’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. A Pompei gli scheletri di due uomini sono emersi all’interno di cantiere nell’Insula dei Casti Amanti. Testimonianza dei fenomeni sismici che accompagnarono l’eruzione, le due vittime sono state trovate riverse su un lato sotto il crollo di un muro. I dati delle prime analisi antropologiche sul campo indicano che entrambi sono morti verosimilmente a causa di traumi multipli causati dal crollo di parti dell’edificio. Si trattava probabilmente di due uomini di almeno 55 anni.

ROMA, AL MAXXI LA MOSTRA DI ENZO CUCCHI ‘IL POETA E IL MAGO’

È uno tra gli artisti più prolifici e originali della scena contemporanea, un pensatore libero e anticonvenzionale. La sua ricerca affonda le radici nella parola scritta e fiorisce in una miriade di segni, simboli e linguaggi espressivi. Come un alchimista ammalia e plasma la materia, come un narratore evoca storie, miti e luoghi. È Enzo Cucchi, protagonista della sua grande personale ‘Il poeta e il mago’ al Maxxi di Roma dal 17 maggio al 24 settembre. Le oltre duecento opere in mostra, molte delle quali mai esposte prima, scandiscono un percorso immersivo e ricco di sorprese che si snoda nella Galleria 4 del museo, tra lavori monumentali, disegni, piccoli bronzi, ceramiche, grafiche e libri d’artista.

VIETATO USARE L’IMMAGINE DEL DAVID SENZA AUTORIZZAZIONE

La celebre immagine del David di Michelangelo non potrà più essere usata senza autorizzazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, che in una sentenza per la prima volta ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali. La causa riguarda una famosa casa editrice che, in assenza di concessione all’uso dell’immagine del David di Michelangelo e senza pagamento di alcun canone per l’utilizzo, ha pubblicato sulla copertina di una propria rivista il capolavoro scultoreo. Oltre a quello patrimoniale di 20mila euro, i giudici hanno stabilito anche un danno di natura non patrimoniale pari a 30mila euro. “Il nostro ordinamento si pone ora all’avanguardia nel campo della tutela dei beni culturali”, ha commentato Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze che custodisce il David.

HARRY GREB PORTA IN MOSTRA LA POTENZA DELL’ARTE DI STRADA

Dopo la sua prima personale, lo street artist Harry Greb torna con ‘Borders’, la mostra allestita fino al 31 maggio negli spazi presso del Few Showroom, a Roma. Harry Greb, che espone alcune tra le sue opere più importanti realizzate sui muri della Capitale, presenta anche una serie di inediti e diverse sorprese per i visitatori. Lavori originali eseguiti su background diversi, come tela, alluminio e altri materiali e tutti intorno ai temi che stanno più a cuore all’artista: diritti negati, cambiamento climatico, flussi migratori e conflitti armati. Un unico grande spazio, una fotografia di un percorso espositivo che vuole portare il visitatore a un confronto con sé stesso e con gli altri perché, come dice l’artista “l’importante è che ci sia un’idea dietro la rappresentazione e che questa idea veicoli un messaggio”.