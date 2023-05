Il Papa invia la benedizione all’Emilia-Romagna: “Impressionante disastro”

BOLOGNA – Papa Francesco esprime “viva partecipazione per l’impressionante disastro” che ha colpito l’Emilia-Romagna: il messaggio del pontefice è contenuto in un telegramma che il Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato del Vaticano, Edgar Pena Parra, ha inviato al cardinale Matteo Zuppi in qualità presidente della Conferenza dei vescovi della regione. “Informato del violento nubifragio abbattutosi sulla regione dell’Emilia-Romagna, specialmente sulle province della parte orientale- recita il telegramma- il Santo Padre incarica vostra eminenza di volersi rendere interprete, presso congiunti e amici delle vittime, dei suoi sentimenti di viva partecipazione per l’impressionante disastro che ha colpito codesto territorio”.

Continua il messaggio: “Mentre eleva fervide preghiere di suffragio per i defunti, il sommo pontefice invoca da Dio conforto per i feriti e consolazione per quanti soffrono conseguenze per la grave calamità“. Papa Francesco, inoltre, “ringrazia tutti coloro che in queste ore di particolare difficoltà si stanno adoperando per portare soccorso e alleviare ogni sofferenza, come pure le comunità diocesane per la manifestazione di comunione e fraterna solidarietà alle popolazioni più provate”. Bergoglio, infine, “invia a tutti la benedizione apostolica in segno di vicinanza spirituale”. Pena Parra conclude associando la propria partecipazione personale e quella del Segretario di Stato, Pietro Parolin, “assicurando un ricordo orante”. Il telegramma del Papa è stato diffuso dalla Diocesi di Imola, che aggiunge: “Restiamo uniti nella preghiera e nella solidarietà”.