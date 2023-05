Alluvione Forlì, altra fake news: “Acqua non potabile, è falso”

FORLÌ – Dopo l’apertura della diga un’altra fake news fa arrabbiare l’amministrazione comunale di Forlì alle prese con l’emergenza maltempo. “L’acqua dei nostri rubinetti, anche quella delle zone allagate e irraggiungibili, è potabile e utilizzabile” smentisce il Comune le “false notizie” che girano “anche su questo fronte, di acqua del rubinetto non potabile. È falso”. L’invito ai cittadini è dunque a leggere e tenere valide solo notizie ufficiali diffuse dagli organi di stampa accreditati, sul nostro sito e sui miei canali social. “Non affidatevi a fonti non attendibili e non autorizzate”. Nei giorni scorsi in rete sono circolati anche dei video fake di piazza Maggiore e del sottopasso della stazione di Bologna completamente allagati.

Per dare una mano in queste ore ai soccorsi in città si è messo a disposizione anche l’aeroporto Ridolfi, con la seconda notte a supporto delle Forze dell’ordine impegnate nel recupero delle persone alluvionate. È infatti tuttora il primo punto d’approdo degli elicotteri di Aeronautica militare, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Polizia di stato, Esercito, Provincia autonoma di Trento, Soccorso svizzero che incessantemente hanno fatto la spola tra le zone colpite dalle esondazioni dei fiumi e dalle numerose frase dell’area collinare. Dalle 22.30 di mercoledì 17 maggio a oggi, giovedì 18 maggio, il personale dello scalo gestito dalla società Fa ha prestato assistenza a circa 100 persone, tra cui un bimbo di soli sette mesi. Garantendo un posto caldo, da bere e mangiare in attesa di essere trasferiti, e censiti, dalla Croce rossa nei punti di raccolta e negli alloggi resi disponibili a Forlì e dintorni.