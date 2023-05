‘Governare la sostenibilità’, le aziende ne discutono il 22 maggio a Milano. Amitrano (Sircle Benefit): “Vogliamo fare chiarezza”

ROMA – Il 22 maggio a Milano si tiene l’evento ‘Governare la sostenibilità – Come le imprese affrontano il processo di cambiamento’, organizzato da Sircle Benefit. Ma qual è l’obiettivo di questo incontro? L’agenzia Dire lo ha chiesto al ceo di Sircle Benefit, Salvatore Amitrano.

L’OBIETTIVO DELL’INCONTRO ‘GOVERNARE LA SOSTENIBILITÀ’

“L’obiettivo dell’incontro- ha spiegato- è provare a fare chiarezza sulla sostenibilità, tema direi abusato perché viene declinato senza avere consapevolezza di quello che è realmente la sostenibilità aziendale. Noi vogliamo porre le basi per rendere la sostenibilità concreta, per rendere la sostenibilità basata su attività che diano valore aggiunto alle aziende”.

“Per fare questo- ha proseguito- c’è bisogno di una governance chiara, che sappia dare alle attività quotidiane un mindset legato alla sostenibilità, un mindset che rispetti quelli che sono i principi di base in tutti e tre gli ambiti: ambiente, sociale e governance”. “E lo abbiamo voluto fare in una sede prestigiosa- ha tenuto a sottolineare Amitrano- perché riteniamo che quella sia la sede giusta per poter dare alle imprese un segnale forte, ovvero di sostenibilità c’è bisogno e ce n’è bisogno ora”.

Salvatore Amitrano si è poi soffermato sull’importanza della governance della sostenibilità. “La governace è un aspetto fondamentale- ha dichiarato il Ceo di Sircle Benefit- per guidare le organizzazioni con delle regole, con dei passi chiari, con un percorso definito, che abbia delle tappe obbligatorie, dei momenti fondamentali, che partono dal coinvolgimento del Board fino ad arrivare a tutti i livelli dell’organizzazione, che passi attraverso delle performance che devono essere misurate, perché “non si può migliorare quello che non si può misurare”, come diceva l’economista Peter Drucker”.

“E quindi- ha continuato- c’è bisogno di misurazioni, di attività che l’impresa pone in atto, che monitori, che sia sotto controllo, che porti poi verso l’esterno una comunicazione corretta, basata su attività concrete”. “E anche le normative a livello europeo stanno dando una stretta da questo punto di vista. Non è più possibile utilizzare claim sostenibili senza un supporto. La governance- ha aggiunto- ti permette di evitare di andare verso l’esterno con dichiarazioni che non siano concrete. La concretezza, fatti concreti, attività concrete, sono alla base di un percorso di sostenibilità”. “Vogliamo fare questo- ha concluso Amitrano- e vogliamo farlo dando la parola a rappresentanti delle imprese, delle istituzioni e del mondo finanziario: tutti insieme dobbiamo fare ‘Sistema’ in quello che è il nostro progetto del Polo della sostenibilità, accompagnare le imprese in un percorso di sviluppo sostenibile”