Giovedì Women20 incontra Bonetti, Orlando e sindacati sul lavoro femminile

ROMA – Giovedì 20 maggio, alle 15 in diretta Facebook, il W20 incontra i ministri Bonetti e Orlando, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l’OIL e il mondo economico per un incontro sul lavoro femminile. L’evento ‘Donne lavoro e paygap: quale futuro per il lavoro per una nuova ripartenza’ metterà al centro i problemi che la pandemia ha acuito. In Italia ha bruciato quasi un milione di posti di lavoro e le donne hanno pagato il prezzo più alto di questa crisi che non riguarda solo il nostro Paese, ma l’intero continente. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Fb W20, è stato organizzato dal W20, engagement GROUP sulla parità di genere del G20, insieme al main partner QuoJobis e la collaborazione di Consenso Europa. Interverrano all’incontro Elena Bonetti, ministra delle Pari Opportunità; Susanna Camusso, responsabile Politiche di genere CGIL; Daniela Fumarola, segretaria Confederale CISL; Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sonia Ostrica, coordinatrice Pari opportunità UIL, insieme a Linda Laura Sabbadini, Chair W20, Giovanna Badalassi, Co-Founder Ladynomics.it, Massimo Bruno, Responsabile P&O Italia per Enel, Maurizio Del Conte, Presidente Afol Metropolitana di Milano, Sandra Miotto, Consigliera di Parità della Regione Veneto, Gianni Rosas, Direttore ILO Italia, e Mario Straneo, AD di QuoJobis. A moderare sarà Silvia Mari, giornalista dell’agenzia Dire e responsabile della redazione DireDonne.