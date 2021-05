Floods in the Amazon River reach historic levels

By João Marcelo

SÃO PAULO – The rainy season in the Amazon is causing floods in several cities in the state of Amazonas, reaching historic levels in the cities of Parintins and Manaus, the state capital. At least 408,000 people in 54 of the 62 municipalities in the state have already been affected by river floods in Amazonas. According to the Civil Defense, the state is about to face the biggest flood in the last 100 years.

According to data from the agency, 25 municipalities in the state are in an emergency situation, 18 in an overflow situation, 9 on alert and 2 under attention. In addition to mobility problems, floods also affect the supply of drinking water, food and hinder access to health services. Since February, the AM government has been carrying out a series of actions to minimize impacts.

By means of a note, the government of Amazonas reported that it launched projects to assist the affected population. “The government launched R $ 300 State Aid, which will benefit one hundred thousand people, in addition to constantly sending humanitarian aid to the affected population, providing food, cooking gas, drinking water, medicine, hygiene material, wood and tiles, mattresses and hammocks, in addition to installing treatment stations and water purifiers in these locations “.

In addition, the historic flood brought losses to the economy of 15 municipalities in the state. The agricultural products most affected are in the regions of the Purus, Juruá, Madeira and Médio Solimões rivers.

According to Idam, Institute of Agricultural Development and Sustainable Forestry of the State of Amazonas, the loss can reach R $ 100 million. In an interview with Agência Brasil de Comunicações (EBC) The entity’s president-director, Waldenor Pontes Cardoso, revealed that, in the municipality of Boca do Acre alone, three hundred thousand banana trees were lost, in addition to cocoa plantations.

BRASILE. INONDAZIONI NELL’AMAZONAS, OLTRE 400.000 PERSONE COLPITE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – La stagione delle piogge sta provocando inondazioni in diverse città dello Stato di Amazonas, nel nord-ovest del Brasile, raggiungendo livelli record nelle città di Parintins e Manaus, la capitale. Almeno 408.000 persone in 54 dei 62 Comuni dello Stato sono già state colpite dalle inondazioni del Rio delle Amazzoni in Amazonas. Secondo la Protezione civile, lo Stato sta per affrontare la più grande inondazione degli ultimi cento anni.

Secondo i dati dell’agenzia, 25 Comuni si trovano in una situazione di emergenza, 18 affrontano lo straripamento del fiume, 9 sono in allerta e 2 sottoposti a monitoraggio speciale. Oltre ai problemi di mobilità, le alluvioni hanno colpito anche l’approvvigionamento di acqua potabile e cibo e ostacolano l’accesso ai servizi sanitari. Da febbraio, il governo di Amazonas ha intrapreso una serie di azioni per ridurre al minimo gli impatti.

Con una nota, il governo di Amazonas ha riferito di aver avviato progetti per assistere la popolazione. “Il governo ha lanciato un aiuto di Stato di 300 real (poco meno di 50 euro), che andrà a beneficio di 100mila persone e invierà costantemente aiuti umanitari alla popolazione colpita, fornendo cibo, gas per cucinare, acqua potabile, medicine, materiale per l’igiene, legno e piastrelle, materassi e amache, oltre a installare in questi luoghi stazioni di trattamento e depuratori dell’acqua”.

Inoltre, l’alluvione record ha causato perdite all’economia di 15 Comuni dello stato. I produttori agricoli più colpiti si trovano nelle regioni dei fiumi Purus, Jurua’, Madeira e Medio Solimoes.

Secondo l’Istituto per lo sviluppo agricolo e la silvicoltura sostenibile dello Stato di Amazonas (Idam), la perdita può raggiungere i 100 milioni di reais brasiliani, pari a 15 milioni di euro. In un’intervista con l’Empresa Brasil de Comunicacoes (Ebc) il presidente-direttore dell’Idam, Waldenor Pontes Cardoso, ha rivelato che, nel solo Comune di Boca do Acre, 300mila banani sono andati perduti, oltre alle piantagioni di cacao.

CHEIAS NO RIO AMAZONAS ATINGEM NÍVEIS HISTÓRICOS

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O período de chuvas na amazônia está causando cheias em diversas cidades do estado do Amazonas, atingindo níveis históricos nas cidades de Parintins e Manaus, capital do estado. Pelo menos 408 mil pessoas em 54 dos 62 municípios do estado já foram afetadas pelas cheias dos rios no Amazonas. De acordo com a Defesa Civil, o estado está prestes a enfrentar a maior cheia dos últimos 100 anos.

Segundo dados do órgão, 25 municípios do estado estão em situação de emergência, 18 em situação de transbordamento, 9 em alerta e 2 em atenção. Além dos problemas de locomoção, as cheias também afetam o abastecimento de água potável, de alimentos e prejudicam o acesso a serviços de saúde. Desde fevereiro o governo do AM executa uma série de ações para minimizar os impactos.

Por meio de nota, o governo do Amazonas informou que, lançou projetos para auxiliar a população atingida. “O governo lançou o Auxílio Estadual Enchente, no valor de R$ 300, que vai beneficiar cem mil pessoas, além de enviar constantemente ajuda humanitária para a população atingida, destinando alimentos, gás de cozinha, água potável, medicamento, material de higiene, madeiras e telhas, colchões e redes, além de instalar estações de tratamento e purificadores de água nessas localidades”.

Além disso, a cheia histórica trouxe prejuízos para economia de 15 municípios do Estado. As produções agrícolas mais afetadas ficam nas regiões dos rios Purus, Juruá, Madeira e Médio Solimões.

De acordo com o Idam, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o prejuízo pode chegar a R$ 100 milhões. Em entrevista à Agência Brasil de Comunicações (EBC) O diretor-presidente da entidade, Waldenor Pontes Cardoso, revelou que, só no município Boca do Acre, trezentos mil pés de bananeiras foram perdidos, além de plantações de cacau.