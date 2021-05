Palermo, inaugurata al liceo Meli la ‘Via della Legalità’

PALERMO – Una raccolta di fotografie, striscioni, e titoli dei giornali degli anni più bui e intensi della lotta alla mafia, in ricordo delle vittime di Cosa nostra, è stata inaugurata oggi dal sindaco della Città metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, al liceo classico ‘Giovanni Meli’. La raccolta è stata installata in un lungo corridoio nell’area C dell’istituto. Il progetto è denominato ‘Via della Legalità’. All’inaugurazione era presente anche il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho.

“Questo corridoio è luogo di speranza per le future generazioni e di memoria attiva che gli studenti portano avanti con grande impegno civile e senso dello Stato – le parole di Orlando -. In una scuola che ricorda, particolarmente, le tragedie dei due studenti Biagio Siciliano e Giuditta Milella, e il giudice Paolo Borsellino, che dell’istituto scolastico è stato studente”.