VIDEO | Comunali Napoli, Ciarambino (M5s): “Parte l’alleanza con il Pd”

NAPOLI – “Ieri è stato messo un punto fermo a un percorso che è durato numerose settimane, tempo durante il quale c’è stato un confronto importante sui temi e sui valori alla base di quest’alleanza che si propone al governo di una città straordinaria come Napoli. Adesso siamo partiti ufficialmente, avendo superato anche tutti i punti e tutte le asperità che andavano spianate”. Lo ha detto Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania, parlando dell’incontro tra deputati M5s e vertici locali del Pd che ieri ha rinsaldato l’alleanza tra dem e pentastellati a Napoli. “Ancora una volta – ha aggiunto – Napoli traccia la strada anche per quella che può essere una prospettiva nazionale, per me è un segno importante di prospettiva, e non solo una occasione per il nostro territorio”.

