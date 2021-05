Jorit e il murale per Luana, a Roma spunta una scritta: ‘Imbianchino del Comune’

ROMA – Un murales al Parco delle Energie per commemorare Luana, operaia di 23 anni, morta il 3 maggio a Montemurlo in provincia di Prato mentre lavorava all’orditoio in una fabbrica tessile. Un’opera di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro che però, a quanto pare, è costata un’aggressione allo street artist Jorit che sui social ha raccontato la vicenda. “(…) Le lotte sociali per la sanità per gli spazi comuni, per il lavoro, PER LA SICUREZZA SUL LAVORO! non hanno nulla a che fare con la droga e con lo sballo, oggi mentre dipingevo il volto di Luana d’Orazio ragazza di 22 anni morta sul lavoro per colpa di una società che mette davanti il profitto alla vita dei lavoratori, sono stato aggredito da un tossicodipendente che con una scusa mi ha dato addosso, un omone di 2 metri con cane altrettanto grosso, il cane ovviamente non è colpa sua (poverino) per difendere il padrone mi ha morso il braccio atterrandomi. Tutto questo per rubarmi una collanina a cui tenevo tantissimo (…)”.

Il post poi continua: “(…) ma spero che questo sia un evento che faccia ragionare tutte le persone che lottano ogni giorno, noi che affettuosamente ci chiamiamo ‘compagni’, che vogliono cambiare questo mondo, questa gente è soltanto feccia noi dobbiamo stare con i lavoratori con il popolo non con questi qui e siamo noi che li dobbiamo allontanare, siamo noi che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e rendere i posti occupati sicuri (…)”. Una ‘denuncia’ che ha acceso il dibattito social e che è valso a Jorit una scritta di risposta su un muro di Roma che recita: “Jorit imbianchino del Comune”. Una provocazione a cui lo street artist ha voluto replicare sui social con un distensivo: “W gli imbianchini. Soprattutto quelli del Comune!”