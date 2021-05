Tg Musica, edizione del 18 maggio 2021

ADDIO A FRANCO BATTIATO: IL CANTAUTORE È MORTO A 76 ANNI

È morto nella sua residenza di Milo, ai piedi dell’Etna, Franco Battiato. Il cantautore, che lo scorso 23 marzo aveva compiuto 76 anni, si era ritirato dalle scene musicali nel 2019 per una malattia mai confermata ufficialmente. Le sue condizioni, infatti, erano avvolte nel mistero. Artista poliedrico e di ispirazione per tanti cantautori di nuova generazione, Battiato lascia in eredità canzoni che sono pezzi di storia: da ‘Centro di gravità permanente’ a ‘La Cura’ e ‘La stagione dell’amore’. A dare la notizia della scomparsa è stata la stessa famiglia che ha annunciato i funerali in forma privata.

EUROVISION SONG CONTEST, SABATO LA FINALE CON I MÅNESKIN

L’Europa riparte dalla musica dal vivo e lo fa con la gara dell’Eurovision Song Contest. La kermesse torna a un anno dallo stop forzato per il perdurare della pandemia di Coronavirus con uno spettacolo che prevede un massimo di 3.500 persone in presenza: tutte sotto il palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, quest’anno città ospitante delle 39 nazioni che competono. Per l’Italia ci sono i Måneskin. La band guida la scalata della classifica con ‘Zitti e buoni’, la canzone vincitrice della 71esima edizione del Festival di Sanremo, presentata in versione ripulita e senza parolacce come da regolamento. I fan italiani possono seguire la gara su Rai1, in diretta a partire dalle 20.35. A commentare Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

ANNA TATANGELO ANNUNCIA IL SUO NUOVO DISCO, ‘ANNAZERO’

Come una fenice, Anna Tatangelo risorge dalle ceneri e torna per ricominciare da zero. Con questa attitudine la cantante torna con un nuovo disco che, non a caso, si intitola ‘AnnaZero’. Ad annunciarlo è la stessa artista, che sui suoi canali social ha anche svelato la tracklist. Dieci le tracce, anticipate dai singoli ‘Guapo’ con Geolier, ‘Fra me e te’ con Gemitaiz e ‘Serenata’. Nella squadra dei produttori, invece, Emis Killa, Frenetik & Orang3 e Livio Cori. L’album, ora disponibile in pre-save, sarà su tutte le piattaforme dal 28 maggio.

ESTATE DI TOUR PER COLAPESCE E DIMARTINO

“Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo”. Lo avevano detto già durante la settimana del Festival di Sanremo e ora il sogno per Colapesce e DiMartino si realizza. Il duo, reduce dal successo di ‘Musica leggerissima’, è pronto ad approdare in tutti i palchi d’Italia con un lungo tour estivo che lo vedrà impegnati da giugno a settembre. Primo appuntamento al Musicastelle di Aosta. Tra le nuove date annunciate l’appuntamento all’Estate Sforzesca di Milano e quello all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti saranno disponibili a breve.