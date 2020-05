Da Merkel e Macron un piano da 500 miliardi per l’Europa. Palazzo Chigi: “Buona base di partenza”

ROMA – “Quanto appena dichiarato dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel rappresenta un buon passo in avanti che va nella direzione sin dall’inizio auspicata dall’Italia per una risposta comune ambiziosa alla pandemia. Questa posizione, come specificato dal presidente Macron, e’ evidentemente il frutto del lavoro congiunto con altri partners europei, in primis l’Italia, in vista della proposta della Commissione Europea sul Recovery Fund e piu’ in generale sugli altri temi evocati come: salute, investimenti, ricerca, politica industriale e concorrenza, che rappresentano obiettivi prioritari dell’agenda europea”. Cosi’, fonti di Palazzo Chigi, che aggiungono: “La proposta franco-tedesca di Recovery Fund, infatti, recepisce importanti elementi portati avanti da Francia, Italia ed altri Paesi quanto a trasferimenti e meccanismo di anticipo delle risorse, il cosiddetto frontloading. Una dimensione di 500 miliardi di euro di soli trasferimenti e’ senz’altro un buon punto di partenza, ed e’ comunque una dotazione di sussidi che si avvicina a quanto richiesto di recente dall’Italia e dagli altri partners. Da questa somma si puo’ partire per rendere ancora piu’ consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo”.