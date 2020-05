La Rai ricorda Michel Piccoli con ‘Habemus papam’ e ‘Salto nel vuoto’

ROMA – E’ scomparso oggi all’eta’ di 94 anni un grande interprete del cinema europeo, Michel Piccoli. Attore, regista, produttore, ha lavorato con alcuni dei più famosi registi della Novelle Vague e non solo: da Luis Buñuel a Claude Sautet, da Marco Ferreri e Nanni Moretti, in tanti lo hanno diretto in quella che e’ stata una lunga e proficua carriera. La Rai ha deciso di omaggiarlo, proponendo un palinsesto dedicato, anche con servizi all’interno di giornali radio e Tg, e su RaiNews24. Gia’ questa sera, lunedi’ 18 maggio, alle 20.00 ‘Blob’ gli dedichera’ su Rai3 uno spazio speciale, mentre martedi’ 19 maggio su Rai2 ‘I Fatti Vostri’ (alle 11.00) e ‘Detto Fatto’ (alle 14.00) racconteranno la sua figura e la sua arte di attore. Sempre martedi’, Michel Piccoli sara’ il protagonista alle 21.10 su Rai Movie di ‘Habemus Papam’ di Nanni Moretti. A seguire, alle 23.00, Rai5 propone il film di Marco Bellocchio ‘Salto nel vuoto’, interpretato da Piccoli con Anouk Aimee e per il quale i due attori vinsero la Palma d’oro per la migliore interpretazione a Cannes 1980.