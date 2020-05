Lutto nel cinema europeo, è morto Michel Piccoli

ROMA – Si è spento oggi all’età di 94 l’attore, produttore e regista Michel Piccoli. Grande protagonista del cinema francese, ha lavorato con alcuni dei più famosi registi della Novelle Vague e non solo: da Luis Buñuel a Claude Sautet, da Marco Ferreri e Nanni Moretti, in tanti lo hanno diretto in quella che e’ stata una lunga e proficua carriera. Tra loro anche Jean Renoir (French Cancan) quando era appena ventenne. Quindi il surrealista Luis Buñuel, con il quale collabora per quasi vent’anni. E ancora Jean Luc Godard (‘Il disprezzo’), Alain Resnais (‘La guerra è finita’), senza dimenticare le pellicole dei registi italiani, come ‘Grande Abbuffata’ di Marco Ferreri. Quindi ‘Salto nel vuoto’ nel 1980, di Marco Bellocchio, con il quale si aggiudica la Palma d’oro a Cannes. Nel 2011 infine viene diretto da Nanni Moretti in ‘Habemus Papam‘, dove interpreta un neo-eletto pontefice che fugge via, per paura dell’incarico appena assegnatogli. Interpretazione che gli valso il David di Donatello come miglior attore protagonista.