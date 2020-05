Fase 2, Decaro dal barbiere: “Mi ero abituato a somigliare a Napo orso capo”

BARI – “Oggi Bari torna a essere una città aperta. Buona fortuna a noi tutti”. Lo scrive sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che oggi per la ripartenza è andato dal suo barbiere di fiducia.

“Stamattina – spiega – Mino mi ha tagliato i capelli. Come fa ormai da tanti anni e come faceva suo padre quando ero piccolo. Eravamo entrambi emozionati, come il primo giorno di scuola – racconta il primo cittadino -. Io un po’ mi ero abituato ai capelli gonfi ma lui ha voluto tagliarli tutti perché sembravo Napo orso capo quello dei cartoni animati. Da oggi tante attività torneranno a lavorare e a vivere. Non sarà facile abituarci alle nuove regole e alle misure di sicurezza ma è importante, per noi clienti e per gli esercenti, rispettarle. Sempre”.

