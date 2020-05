VIDEO | A Bari fedeli in Basilica alle 7:30 per la prima messa della Fase 2

BARI – C’e’ un grande nastro rosso e bianco che cinge un cartoncino su cui ci sono le immagini di san Nicola e della Madonna dell’Odegitria. Sotto si legge: prendi posto qui. La basilica dedicata al vescovo di Myra e che si trova nel cuore di Bari vecchia ha accolto cosi’ chi ha voluto partecipare alla prima messa del mattino, celebrata da padre Francesco D’Agostino. È stata la prima celebrazione liturgica per la citta’ di Bari della fase due. Dispenser all’ingresso e obbligo di disinfettare le mani per i credenti, tutti coperti da mascherine e guanti. Niente scambio del segno della pace e acquasantiere vuote. Il rito si e’ svolto come da messale: preghiere, liturgia della parola e omelia in cui non e’ stato fatto alcun riferimento alla fase due. Un modo, forse, per tornare davvero alla normalita’.

