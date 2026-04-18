sabato 18 Aprile 2026

Papa Leone XIV: “Non è mio interesse dibattere con Trump”

Durante il volo verso l’Angola, terza tappa del viaggio apostolico in Africa, Papa Leone XIV ha incontrato i giornalisti

Data pubblicazione: 18-4-2026 ore 19:30Ultimo aggiornamento: 18-4-2026 ore 19:30

ROMA – Un bilancio decisamente positivo dei giorni trascorsi in Camerun, ma anche un richiamo ai media per alcune interpretazioni ritenute fuorvianti. Durante il volo verso l’Angola, terza tappa del viaggio apostolico in Africa, Papa Leone XIV ha incontrato i giornalisti al seguito, come riportato da Vatican News, per ringraziarli e fare il punto sulla visita.

Il Pontefice ha affrontato il tema delle polemiche legate ad alcune dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. “Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me”, ha spiegato.

Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto”, sottolinea Leone XIV. Un esempio è l’importante discorso pronunciato all’Incontro di preghiera per la pace, il 16 aprile. Quel discorso, spiega il Pontefice, “era stato preparato due settimane prima, ben prima che il presidente commentasse su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. Eppure, è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse”. 

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