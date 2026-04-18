sabato 18 Aprile 2026

Latina, bimbo di 7 anni annegato nella piscina di un centro termale

Nonostante i soccorsi e l'arrivo di una eliambulanza, non c'è stato niente da fare

Data pubblicazione: 18-4-2026 ore 18:16Ultimo aggiornamento: 18-4-2026 ore 18:16

ROMA – Un bimbo di 7 anni è morto annegato in una piscina delle terme di Suio, in provincia di Latina. Il piccolo era nella struttura con i genitori. Nonostante i soccorsi e l’arrivo di una eliambulanza, non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto si apprende da fonti locali la dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni il bambino potrebbe essere rimasto intrappolato a causa di un bocchettone della piscina, che ne avrebbe ostacolato la risalita in superficie.

I Carabinieri stanno indagando sulle cause.

(Foto di repertorio)

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