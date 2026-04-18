Meteo, settimana a due facce: piogge e temporali all’inizio, poi torna il sole per il 25 aprile

ROMA – La primavera parte con il freno tirato, ma è pronta a cambiare passo nel giro di pochi giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it, la prossima settimana sarà caratterizzata da un doppio volto: una fase iniziale instabile, seguita da un netto miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione.

INIZIO SETTIMANA TRA PIOGGE E CLIMA INCERTO

Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà piuttosto movimentato. Correnti più fresche e un fronte temporalesco porteranno condizioni variabili, con un continuo alternarsi di sole e rovesci. Le aree più esposte saranno il Centro-Nord e il versante adriatico.

Nella giornata di lunedì i fenomeni più intensi sono attesi tra il Triveneto e diverse regioni centrali, dove non si escludono temporali anche forti e locali grandinate. Martedì la situazione resterà instabile, con precipitazioni distribuite in modo irregolare tra arco alpino, Adriatico e zone interne come Toscana e Umbria. Si tratterà della classica variabilità primaverile, con cambiamenti rapidi nell’arco della giornata.

DA META’ SETTIMANA TORNA IL SOLE

La svolta è prevista a partire da mercoledì 22 aprile. Gli esperti de ilmeteo.it indicano un deciso rinforzo dell’anticiclone, che riporterà condizioni più stabili e soleggiate su gran parte della Penisola. Con il ritorno dell’alta pressione anche le temperature torneranno a salire gradualmente, regalando pomeriggi più miti e gradevoli. Qualche residua variabilità potrebbe persistere al Sud, in particolare in Puglia, dove continueranno a soffiare venti settentrionali più freschi.

LA TENDENZA PER IL 25 APRILE

Le ultime elaborazioni previsionali migliorano anche lo scenario per La Festa della Liberazione. A differenza delle ipotesi di qualche giorno fa, che indicavano un possibile peggioramento, l’anticiclone dovrebbe riuscire a garantire condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese. In sintesi, dopo un avvio di settimana un po’ “zoppicante”, la primavera sembra pronta a mostrare il suo lato migliore proprio in vista del prossimo weekend.