Rapina a Napoli: il video della telecamera di sorveglianza mostra i banditi che entrano in banca

ROMA – Tre uomini entrano dalla porta principale della banca, uno blocca con un bastone la porta antipanico. Tutti indossano delle maschere con i volti degli attori di Hollywood. In un video pubblicato in esclusiva dal Tg1, le telecamere di sorveglianza mostrano come tre degli uomini della banda che ha assaltato la filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro sono entrati in azione lo scorso giovedì.

“I carabinieri – scrive il Tg1 – danno la caccia ad una banda composta da sei-otto persone“, tutte fuggite attraverso un tunnel scavato nell’anticamera del caveau e tutte dall’accento napoletano, come riferito dai testimoni.

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Un lungo corridoio collegato con la rete fognaria che, come mostra un altro servizio del Tg1, sfociava in un foro praticato nel caveau. Lo hanno scavato “a mano, portando via un secchio alla volta”, un’operazione che ha richiesto probabilmente settimane, come ha spiegato il geologo che collabora alle indagini, Gianluca Minin.