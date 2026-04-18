A Bologna la Polstrada ha salvato un cane smarrito in Tangenziale grazie alla ‘safety car’

BOLOGNA – Si era smarrito sulla Tangenziale di Bologna, costringendo gli automobilisti a una serie di manovre pericolose per evitarlo. Grazie alle numerose segnalazioni arrivate in pochi minuti al Centro operativo della Polizia stradale bolognese, però, gli agenti sono riusciti a soccorrere e portare in salvo l’animale, un cane di grossa taglia di razza corso.

L’episodio, fa sapere la Questura, è avvenuto domenica pomeriggio lungo la Tangenziale, in direzione Sud. La pattuglia della Sottosezione della Polstrada inviata sul posto ha “rallentato il traffico tramite la predisposizione di una ‘safety car'”. A quel punto gli agenti sono riusciti a bloccare e a mettere in sicurezza il cane, che prima è stato affidato a un canile cittadino e poi, grazie alla lettura del microchip, è stato riconsegnato ai proprietari, rintracciati in poco tempo.