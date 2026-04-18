VIDEO| A Fontana di Trevi show a sorpresa di Achille Lauro per i suoi fan: “Festeggiamo un anno del disco più importante della nostra storia”

ROMA – Achille Lauro è tornato a trasformare uno dei luoghi più iconici della sua Roma in un palcoscenico a cielo aperto. Dopo il live evento che l’anno scorso è andato in scena sulla scalinata di piazza di Spagna, il cantautore ha realizzato uno show a sorpresa alla Fontana di Trevi. Un concerto che aveva annunciato qualche ora prima con un messaggio criptico sui social.

“E così, co’ ’na serenata, festeggiamo un anno del disco più importante della nostra storia. Di nuovo insieme. Lì dove tutto è iniziato”, ha scritto questa mattina sui social il 35enne che si è esibito con i successi per celebrare il primo anno dell’album “Comuni mortali”. “Ringrazio di cuore il Sindaco Roberto Gualtieri, il mio grande amico Alessandro Onorato, la nostra Roma e tutti voi. Uno per uno. Senza età, senza tempo”, ha aggiunto Lauro.

IL NUOVO PROGETTO “COMUNI IMMORTALI”

E, ieri 17 aprile, è uscito su tutte le piattaforme la riedizione del disco, “Comuni immortali”. Il lavoro raccoglie l’eredità del precedente, ampliandone lo sguardo e portando il racconto personale verso una dimensione più collettiva. All’interno di questo nuovo capitolo, il progetto si arricchisce di tre brani inediti e include anche “Senza una stupida storia” e l’ultimo singolo “In viaggio verso il Paradiso”.

Focus-track del disco è “Comuni Immortali”, una dedica all’amore impossibile: un sentimento assoluto e irrisolto, per cui si sarebbe disposti a tutto pur di riviverlo. Nella tracklist, inoltre, “La città degli angeli”, scritta tra Los Angeles e l’Italia. Si tratta di un brano che si sviluppa come una riflessione collettiva: una dedica a una generazione inquieta che fatica a trovare una quiete stabile ma continua a vivere e a sognare, anche solo per frammenti di felicità. “La via dei guai” assume invece una dimensione più universale, trasformandosi in un racconto corale dedicato a chi attraversa la vita nelle sue contraddizioni quotidiane: a chi ama, a chi si perde, a chi deve ricominciare.

LAURO SCALDA LA VOCE CON L’ASSESSORE ONORATO

Qualche momento prima della performance, Achille Lauro ha ‘scaldato’ la voce proprio in compagnia dell’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Onorato. Sul suo profilo Instagram, il video dell’artista che canta “Amor”.