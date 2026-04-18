sabato 18 Aprile 2026

Scende il prezzo di benzina e diesel alla pompa. Il Mimit: “Nono giorno di ribassi”

In atto una progressiva e costante discesa dopo settimane di rincari che hanno messo a dura prova i portafogli degli automobilisti italiani

di Marta TartariniData pubblicazione: 18-4-2026 ore 10:11Ultimo aggiornamento: 18-4-2026 ore 10:13

ROMA – Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa dopo settimane di rincari che hanno messo a dura prova i portafogli degli automobilisti italiani.

I dati di oggi dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il nono giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità “self service” è pari a 1,763 €/l per la benzina e 2,112 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 €/l per la benzina e 2,146 €/l per il gasolio.

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