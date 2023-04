FOTO | Folla per Julia Ituma, a Milano l’addio alla pallavolista morta in Turchia

ROMA – Emozioni, ricordi e incredulità. La morte di Julia Ituma ha colpito tantissime persone. Dalle compagne di squadra ai vertici della pallavolo italiana, passando per tantissima gente comune. Già un’ora prima dell’inizio dei funerali di Ituma, nella chiesa di San Filippo Neri a Milano, nella cui polisportiva la giovane Julia ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo, la folla aveva riempito il piazzale antistante, troppo forte la voglia di ricordare la giovane pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, deceduta tragicamente a Istanbul il 13 aprile scorso.

Molta la gente comune presente ai funerali, altrettanto quella in arrivo dal mondo che era appartenuto a Ituma fino a pochi giorni fa: dal ministro per lo Sport Andrea Abodi all’ex schiacciatrice azzurra Francesca Piccinini, passando per il presidente della Lega Volley femminile Mauro Fabris. E poi ancora il ct azzurro Davide Mazzanti, le giocatrici del Club Italia, la squadra del Novara, le polisportive dove la ragazza ha militato. E poi le istituzioni rappresentate dal sindaco di Novara Alessandro Canelli. Grande commozione negli occhi della famiglia della ragazza, la mamma Elizabeth e i fratelli dell’atleta Vanessa e Daniel, travolta dall’affetto di tanta gente che ha accolto il feretro con un lungo applauso. All’uscita dalla chiesa un lungo applauso e i palloncini in cielo hanno accompagnato Ituma per il suo ultimo viaggio.