Alex Britti festeggia i 25 anni del suo Sanremo Giovani con 2 nuovi singoli

ROMA – Alex Britti inaugura la sua nuova fase artistica e così il suo ritorno sulla scena musicale con due singoli ‘Tutti come te’ e ‘Nuda’, in arrivo venerdì 21 aprile per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali, il primo anche in radio.

A distanza di tre anni da ‘Una parola differente’ e ‘Brittish’, i due brani arrivano per festeggiare al meglio i venticinque anni dalla prima esibizione di Britti sul palco di Sanremo Giovani con il brano ‘Solo una volta (o tutta la vita)’, triplo disco di platino e miglior debutto discografico del 1998. Quell’anno, Britti conquistava un posto a Sanremo 199 dove avrebbe vinto con “Oggi sono io” nella sezione Nuove Proposte.

‘Tutti come te’ e ‘Nuda’ sono il frutto di un lungo ed elaborato processo creativo, delle vere e proprie hit a tutto ritmo con testi spensierati e sinceri e riff iconici in cui si sentono i tocchi della chitarra di Alex unici e inimitabili.

LA NUOVA FASE ARTISTICA E I DUE SINGOLI

“Sono trascorsi 6 anni dalla pubblicazione del mio ultimo disco cantato ‘In nome dell’amore – Vol.2’– racconta Britti- 6 non è un numero casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo, quasi 6 anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani. È stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. È grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni. Ora sono pronto e felicissimo di condividere con il mio pubblico i primi due brani intitolati Tutti come te e Nuda”.

In ‘Tutti come te’ l’artista ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound fresco, estivo e immediato di un pezzo coinvolgente e dal retrogusto puramente pop, caratterizzato da un ritornello ricco di energia, intriso di positività. ‘Nuda’, invece è un brano poetico, un vero e proprio rhythm and blues declinato al pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz della sua formazione, un gioco hendrixiano di intrecci di immagini capace di trasportarci in un sogno a occhi aperti con protagonista una figura femminile.