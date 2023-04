Dopo giorni di scontri, l’Esercito del Sudan accetta il cessate il fuoco

ROMA – In Sudan l’esercito nazionale, dopo un iniziale rifiuto, ha accettato un cessate il fuoco di 24 ore col gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf), i primi a lanciare l’iniziativa. Ad annunciarlo è stato il generale Shams El Din Kabbashi all’emittente Al-Arabiya Tv, chiarendo che la tregua scatterà alle 18 ora locale.

L’ACCUSA: “DUE PAESI SOSTENGONO LE FORZE PARAMILITARI”

Nel corso dell’intervista, il generale ha smentito di essere a conoscenza di proposte da parte dell’Rsf e ha accusato due paesi stranieri di “sostenere” il gruppo armato, senza fornire ulteriori dettagli.

L’annuncio è giunto circa un’ora dopo la denuncia di violente esplosioni udite nella capitale Khartoum. Secondo la stampa internazionale, l’aviazione militare sudanese avrebbe bombardato le sedi dell’Rsf nella capitale.

Le azioni rientrano nelle violente ostilità scoppiate a partire da sabato 15 aprile tra i reparti dell’esercito fedeli a al generale Abdel Fattah al-Burhan, e la milizia armata creata dall’ex presidente Omar Al-Bashir. Negli scontri a fuoco quasi 200 persone avrebbero perso la vita e quasi 2mila sarebbero rimaste ferite secondo stime dell’Onu. Appelli alla pace sono giunti da più parti, tra cui Unione europea e Stati Uniti. La tregua proposta dalle Rsf sarebbe infatti giunta dopo il colloquio telefonico tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il generale Mohamed Hamdan Dagalo, il capo delle Rsf.

Stamani poi si sono aggiunti i ministri degli Esteri del G7 riuniti a Kuruizawa, in Giappone, che hanno chiesto di far tacere le armi “immediatamente” e di avviare i negoziati.

IL SINDACATO DEI MEDICI: “BOMBE SUGLI OSPEDALI”

Gli scontri hanno già innescato una crisi sanitaria nella capitale Khartoum, come ha denunciato il presidente del sindacato dei medici sudanesi, Ahmed Abbas Abusham. Il dirigente ha spiegato che l’esercito ha bombardato vari ospedali e presidi medici, causando l’intorruzione dei servizi. Le strutture sanitarie rimaste illese invece fanno i conti con blackout elettrici e carenza di personale, dovuto al fatto che le persone hanno paura di circolare. Forniture mediche e sacche di sangue stanno inoltre terminando. Stamani la Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa ha fatto sapere che è “quasi impossibile” portare aiuti umanitari alla popolazione della capitale.

La crisi è risultato dell’incapacità della leadership sudanese di organizzare nuove elezioni e creare istituzioni di governo stabili. Dopo mesi di imponenti manifestazioni popolari per chiedere riforme democratiche ed economiche, nell’aprile 2019 l’esercito ha deposto il presidente Omar Al-Bashir, al governo da 30 anni. Da allora a Khartoum si sono imposti esecutivi di transizione composti sia da militari che civili, che non hanno implementato le riforme richieste.

TULUMOVIC (EMERGENCY): FORTE INSICUREZZA A KHARTOUM E NEL DARFUR

“La situazione in Sudan resta molto insicura sia nella capitale Khartoum che in altri stati, come il Darfur. A complicare le cose, il fatto che ci siano sempre più scontri con feriti e morti”. Parla dalla capitale Khartoum con l’agenzia Dire Muhameda Tulumovic, la direttrice del programma di Emergency in Sudan, organizzazione presente con vari progetti sanitari dal 2005. Sabato scorso sono iniziate violente ostilità tra l’esercito e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf), riflesso di giochi di potere e regolamenti di conti che affondano le radici all’epoca dell’ex presidente Omar Al-Bashir. Accuse di violenze hanno raggiunto anche Wagner, il gruppo di contractor russi presente in Sudan e in altri paesi africani. Il suo leader Yevgeny Prigozhin ha però smentito ogni coinvolgimento, mentre la giunta attualmente al potere ha accusato due paesi non meglio specificati di finanziare i “diavoli a cavallo”, l’epiteto con cui sono noti i paramilitari.

Stamani l’esercito sudanese ha annunciato una tregua, ma per Tulumovic e colleghi è presto per parlare di pace: “Medici e infermieri con cui siamo in contatto, e che vivono in zone centrali e settentrionali della città, ci riferiscono di grande incertezza. Il nostro Centro Salam di cardiochirurgia si trova però nella zona sud-occidentale di Khartoum. Non siamo stati coinvolti dagli scontri ma riusciamo a sentire i forti boati degli armamenti pesanti”.

Anche il sindacato dei medici sudanesi ha denunciato raid aerei dell’esercito contro postazioni dei paramilitari, che hanno danneggiato numerosi ospedali. “Il nostro centro è illeso- la responsabile- tuttavia abbiamo dovuto ridurre le nostre attività: stamattina abbiamo operato gli ultimi due pazienti in lista e ora le sale operatorie restano vuote, perché abbiamo finito le piastrine. Continuiamo a prenderci cura dei pazienti già operati. Data la situazione, non stiamo dimettendo quelli che provengono dalle zone sotto attacco”.

Un altro grave problema è la mancanza di personale perché “il nostro staff sudanese non riesce a venire al lavoro, hanno paura di uscire di casa” avverte Tulumovic. Quelli presenti nell’ospedale “sono coloro che abitano nei dintorni, e devono percorrere un breve tratto di trada, oppure chi era di turno e con gli scontri è rimasto bloccato. Chiaramente gli abbiamo fornito ospitalità in ospedale”. C’è poi il secondo ospedale di Emergency a Mayo, periferia sud di Khartoum, che “sabato, con lo scoppio delle ostilità, abbiamo dovuto chiuedere perché non riuscivamo a raggiungerlo”.

L’ong ieri ha denunciato poi la presenza di militari e carri armati a Port Sudan, nell’est, dove Emergency dirige un altro centro pedriatico. “Oggi sembra che le cose vadano meglio, non si registrano sparatorie per il momento” continua la responsabile, e infine c’è il terzo centro pediatrico a Nyala, a sud, dove ieri l’aeroporto e molti negozi sono stati chiusi per ragioni di sicurezza. “Si trova nel Darfur, una delle zone che sta soffrendo di più. Pazienti e staff del nostro centro hanno dovuto nascondersi più volte nel seminterrato durante gli scontri a fuoco. Per molte ore abbiamo perso i contatti per un blackout di internet. Anche qui oggi la situazione appare più tranquilla e il normale afflusso di piccoli pazienti sta riprendendo”. Porre fine alle violenze, così come sta chiedendo a gran voce la comunità internazionale, secondo Tulumovic è necessario anche per evitare che “gli ospedali finiscano le scorte di farmaci, materiali medici e sangue. Molti ospedali già non riescono più a lavorare”.