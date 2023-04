Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 22 APRILE

ORE 11.00 ‘SCRIVIAMO COME GLI ETRUSCHI: LE LAMINE DI PYRGI’ AL MUSEO DI VILLA GIULIA

Dagli 8 ai 14 anni

Carta e penna?! Non per gli Etruschi. Quest’antica popolazione scriveva su vasi, pietre, muri, rotoli di lino e perfino lamine d’oro. L’associazione Anemos organizza allora uno speciale laboratorio dedicato all’alfabeto e alla scrittura etrusca. Insieme si sperimenterà la tecnica della scrittura su lamina vicino ai reperti più celebri del Museo di Villa Giulia: le lamine d’oro di Pyrgi.

Il laboratorio ha una durata di circa 75 minuti oltre a una visita di 15 minuti al museo, (ingresso gratuito fino a 18 anni). Il numero dei partecipanti è limitato.



Evento gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito di Anemos

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è in Piazzale di Villa Giulia, 9

ORE 16.00 A EXPLORA INCONTRO CON L’AUTRICE ANTONELLA MEI PER LA PRESENTAZIONE DI ‘NESSUN ALIENO NELLA MIA STANZA’

Attività in partnership con il Festival delle Scienze di Roma – Dai 5 ANNI

In occasione del Festival delle Scienze di Roma – Immaginari, anche Explora, in qualità di partner, apre le sue porte con attività e appuntamenti dedicati alla scienza e all’immaginazione. Alle ore 16:00, nell’area verde di Explora antistante al bookshop, l’appuntamento è con l’autrice Antonella Mei per la presentazione del libro ‘Nessun alieno nella mia stanza’, illustrato da Cristiano Sorrentino ed edito da Alpes.

“Nessun alieno nella mia stanza è una favola sul potere dell’immaginazione dei bambini, sul loro modo di guardarsi intorno. Perché vedere con i loro occhi significa cogliere la meraviglia, quel mondo di mezzo tra realtà e finzione, dove abitano molte storie nascoste nelle mille piccole cose di tutti i giorni” Roberto Latella. Durante l’attività i piccoli possono realizzare colorate gigantografie, creare un cuscino parlante e comporre un cielo di desideri.

Attività ad ingresso gratuito – In caso di pioggia, l’attività sarà proposta nel bookshop. Prenotazione obbligatoria al numero 063613776.

EXPLORA è in via Flaminia, 82

ECCO COSA FARE SABATO 22 E DOMENICA 23

IL MUSEO DELLE ILLUSIONI

Età minima consigliata dai 7 anni

Lo scorso novembre è arrivata in città una tra le attrazioni più insolite del mondo. Roma è infatti la 38° città nel mondo – la seconda in Italia dopo Milano – ad avere una sede del museo interattivo che offre un’interessante esperienza visiva e educativa. Sono oltre 70 le illusioni che riguardano scienza, fisica, psicologia e tanto divertimento. È possibile giocare con la propria immagine nella stanza degli specchi, sentirsi liberi nella stanza dell’infinito, resistere e sfidare le leggi della gravità, provare ad indovinare le dimensioni di alcuni oggetti e scattare foto in posizioni sorprendenti. All’interno del Museo si trova anche una collezione di ologrammi. I visitatori, grandi e piccoli, possono imparare molto sulla prospettiva, la percezione ottica, il cervello umano e la scienza, attraverso esposizioni non convenzionali.

Il Museo delle Illusioni nasce nel 2015 a Zagabria, in Croazia. Doveva essere un progetto unico, ma ben presto le sue potenzialità sono state chiare. Così si sono susseguite le aperture in tutti i Continenti: dal Cairo, a Dubai, da Chicago a Parigi, a New York, a Toronto fino ad arrivare in Italia.

COSTO: bambini (6-15 anni) 12,00 euro, Adulti 18,00 euro, bambini (0-5 anni) ingresso gratuito. Biglietto Famiglia: 45,00

Nel weekend ingresso solo su prenotazione online su museodelleillusioni.eu

Il Museo delle Illusioni è in via Merulana, 17 – zona Stazione Termini

COMICS&SCIENCE LAB AL FESTIVAL DELLE SCIENZE DI ROMA

Ore 11.00 e ore 15.00 dai 6 ai 13 anni

Un divertente percorso fatto di quiz, citazioni, giochi, aneddoti e ovviamente informazioni. Verrà mostrato il ‘dietro le quinte’ del mondo del fumetto, specialmente del fumetto che parla di scienza, arrivando a svelare i trucchi del mestiere utili a tradurre nozioni, per esempio matematiche, in storie a fumetti di facile e piacevole fruizione. Orari: 11.00-13.00 e 15.00-18.00

Laboratorio ad ingresso libero e gratuito in AUDITORIUMGARAGE

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è in Viale Pietro de Coubertin, 30

ORE 11.00 ‘CARTONI ANIMALI’ LABORATORIO PITTORICO SU SCULTURE DI CARTAPESTA

Attività per tutte le età – orario continuato fino alla ore 16.00



È una vera e propria città di carta quella di ‘Perfareungioco’, associazione che abita negli spazi della Città dell’Altra Econimia e che organizza corsi di cartapesta, sculture in cartone e laboratori per grandi e piccini. ‘Cartoni animali’ è il laboratorio pittorico su sculture di cartapesta pensato per tutte e tutti, i colori utilizzati sono super lavabili ma per alcuni l’esperienza diventa particolarmente immmersiva! Ecco allora consigliato un abbigliamento comodo e informale. In caso di pioggia non ci sarà alcuna attività.



COSTO: offerta libera – non è necessaria la prenotazione



‘Perfareungioco’ è in Largo Dino Frisullo – Città dell’Altra Economia