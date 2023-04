Grave lutto per Paolo Brosio, morta la mamma Anna Marcacci

ROMA – È morta la mamma di Paolo Brosio, Anna Marcacci. Nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921, aveva da poco compiuto 107. Un grave lutto per il giornalista che era profondamente legato alla madre, con la quale da anni viveva in Versilia. Le condizioni di salute della donna recentemente erano peggiorate, per questo si era reso necessario il ricovero all’ospedale Versilia e in seguito il trasferimento al San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca), dove si è spenta questa mattina.

Anna Marcacci era diventata famosa partecipando al fianco del figlio Paolo Brosio a numerosi programmi tv, come Quelli che il calcio su Rai 2. Donna di grande fede ha raccontato di essersi recata a Medjugorje per chiedere alla Madonna che il figlio si convertisse. Un desiderio che venne esaudito.

Dopo un periodo di eccessi, Brosio ha raccontato di aver sentito una voce che lo spingeva a smettere di vivere una vita dissoluta, di aver recitato un’Ave Maria e in quel momento di aver iniziato un nuovo percorso.

Cinque anni fa Anna Marcacci era stata colpita da un grave scompenso cardiaco ed era riuscita a salvarsi solo grazie al tempestivo intervento del medico di famiglia e del personale del Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Un avvenimento che Brosio definì un miracolo della Madonna, a cui lui stesso aveva affidato la madre la stessa mattina del malore, prima di sapere cosa sarebbe avvenuto.

