Federica Carta apre un profilo OnlyFans: la cantante rivela il progetto sui social

ROMA – Federica Carta ha aperto un profilo OnlyFans: lo ha annunciato la stessa cantante sui suoi profili social, dai quali in questi giorni erano stati eliminati tutti i post.

“Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”, ha spiegato l’artista che nella nuova foto postata su Instagram si mostra in versione bionda. L’ispirazione è quella di Marylin Monroe, come si intuisce dagli scatti della star pubblicati nelle storie.

Una scelta inusuale nel campo musicale, almeno in Italia dove la piattaforma è associata prevalentemente alla distribuzione di contenuti per adulti, nonostante il sito non sia stato creato appositamente con questi intenti.

I settori che fanno uso di OnlyFans vanno, infatti, dal fitness al coaching, dalla moda ai viaggi, dal beauty al gaming, fino ai tutorial di qualsiasi genere.