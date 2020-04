Coronavirus, come sfuggire ai controlli del lockdown: denunciato l’ideatore del vademecum

ROMA – L’idea di un 50enne di Fiumicino e’ stata quella di creare uno scrupoloso e dettagliato ‘vademecum‘ contenente tutte le ‘dritte’ per trasgredire, senza correre il rischio di sanzioni o denunce, le attuali restrizioni per il contenimento epidemico ed eludere i relativi controlli delle forze dell’ordine. L’uomo, ha pensato anche di pubblicare il proprio lavoro su uno dei numerosi gruppi dedicati al litorale sorti in un noto social network. Il post, divenuto progressivamente virale, ha attirato l’attenzione – fra gli altri – anche dei Carabinieri di Fregene che hanno subito individuato l’autore. Il 50enne, il cui post era stato gia’ visionato da una folta platea di lettori, e’ stato denunciato a piede libero per istigazione alla trasgressione alle leggi.