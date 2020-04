Coronavirus, verso Palermo la nave con gli italiani bloccati in Tunisia

ROMA – È previsto per le 12.30 l’arrivo a Palermo della nave Atlas, di Grandi navi veloci, proveniente da Tunisi e con a bordo poco una novantina di italiani che erano rimasti bloccati nel paese nordafricano a seguito dell’emergenza coronavirus. La richiesta di rimpatrio è partita dall’ambasciata italiana a Tunisi. Le operazioni di sbarco nel capoluogo siciliano saranno coordinate dal ministero della Salute e dall’Usmaf, con l’aiuto della Croce rossa italiana e delle forze dell’ordine. I rimpatriati dovranno effettuare il periodo di isolamento sanitario previsto per chiunque faccia rientro in Italia dall’estero. L’ambasciata italiana a Tunisi ha ringraziato con un tweet la Farnesina “e tutte le autorità statali e regionali coinvolte nell’organizzazione di questa operazione di rimpatrio”.