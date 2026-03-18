mercoledì 18 Marzo 2026

Via libera al decreto carburanti, Meloni: “Prezzi subito giù”. Salvini: “Italiani pagheranno meno degli altri in Europa”

Il vicepremier annuncia il provvedimento che prevede il taglio delle accise: "Se Giorgetti ha frenato? No, anzi è stato uno dei protagonisti"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 18-3-2026 ore 20:03Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 20:09

ROMA – “Pochi minuti fa il cdm ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina. Un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a ‘dieci minuti’ su Rete4. 

LEGGI ANCHE Caro carburanti, le previsioni: fino a 208 euro in più all’anno a veicolo

Gli viene chiesto: ma Giorgetti non ha frenato un po’ dicendo: ragazzi, attenzione, perché questi soldi ci servono, no? “Anzi, è stato è stato un protagonista. Insieme ad altri colleghi del governo. Noi come Lega da giorni sosteniamo che è un momento di emergenza come qualche anno fa e quindi, superati i 2 euro al litro per il gasolio, si era superata la soglia d’allarme”.

MELONI: COMBATTIAMO SPECULAZIONE

La riduzione del prezzo del carburante “è una priorità in questo momento”, dice la premier Giorgia Meloni al Tg1, dove spiega le misure approvate dal Consiglio dei ministri di questa sera: “Siamo intervenuti con tre misure- spiega la presidente del Consiglio- di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo e diamo vita a un meccanismo antispeculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi”. Quindi, conclude Meloni, “combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”.

Leggi anche

VIDEO | Famiglia nel bosco, la psicologa: “Madre ostativa è pratica misogina”

di Elisa Manacorda

LIVE | Il popolo del ‘no’ alla riforma della giustizia in piazza del Popolo a Roma. Fratoianni: “Assalto alla Costituzione come in Ungheria e Iran”

di Mirko Gabriele Narducci

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»