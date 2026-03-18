mercoledì 18 Marzo 2026

Caro carburanti, le previsioni: fino a 208 euro in più all’anno a veicolo

Ma quanto potrebbe pesare l’aumento del prezzo della benzina e del diesel sulle tasche degli italiani? Ecco l’analisi aggiornata di Facile.it

Data pubblicazione: 18-3-2026 ore 18:23Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 19:15

ROMA – A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri straordinario convocato per affrontare il tema del caro carburanti. Ma quanto potrebbe pesare l’aumento del prezzo della benzina e del diesel sulle tasche degli italiani? Ecco l’analisi aggiornata di Facile.it. 

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Carburanti*

Per quanto riguarda il costo dei carburanti, l’analisi di Facile.it, elaborata sulla base dei dati Mimit (Mise), ha messo in evidenza aumenti sia sul fronte della benzina che su quello del diesel.

Il prezzo medio della benzina alla pompa in modalità self è cresciuto del 12% dal 23 febbraio al 17 marzo; considerando la spesa annua per un’auto a benzina (calcolata su una percorrenza di 10.000 km), la differenza è di 127 euro.

 DataCosto benzina modalità self per 10.000 km con autovettura
23-feb1.097 €
02-mar1.105 €
10-mar1.189 €
17-mar1.224 €

Gli aumenti sono stati ancora più cospicui nel caso del diesel, il cui costo medio in modalità self si è alzato, sempre nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, del 22%. In valori assoluti, la spesa annua per una famiglia che percorre 10.000 km aumenta di 208 euro rispetto al periodo pre-conflitto.

DataCosto diesel modalità self per 10.000 km con autovettura
23-feb941 €
02-mar950 €
10-mar1.107 €
17-mar1.149 €

Ancor più significativo l’impatto, in valori assoluti, se si considera il trasporto merci su strada. Per un tragitto di 3.000 km, un camion oggi deve mettere a budget per il pieno di diesel 284 euro in più rispetto al 23 febbraio.

RilevazioneCosto diesel modalità self per 3.000 km con camion
23-feb1.283 €
02-mar1.296 €
10-mar1.510 €
17-mar1.567 €

Bollette

Anche la previsione di spesa per le bollette luce e gas continua a crescere. L’aumento maggiore è stato registrato il 10 marzo, ma dopo il ribasso dello scorso 11 marzo si sta continuando a salire e attualmente la differenza fra i costi previsti prima del conflitto e quelli ipotizzati oggi è di ben 436 euro fra luce e gas.

Sulla base dei dati EEX, Facile.it ha elaborato le seguenti stime in merito all’impatto sul prezzo delle bollette.

Impatto in bolletta previsione totale anno  Totale annuo 24-febTotale annuo 03-marTotale annuo 10-marTotale annuo 18-mar
Gas Variabile (1.400 smc)1.617 €1.738 €1.979 €1.948 €
Luce variabile monoraria (2.700 kWh)810 €855 €925 €915 €
Totale Luce e Gas Variabile2.427 €2.593 €2.904 €2.863 €
Impatto in bolletta GasTotale annuo 24-febTotale annuo 03-marTotale annuo 10-marTotale annuo 18-mar
Gas Variabile (1.400 smc)1.617 €1.738 €1.979 €1.948 €
Impatto in bolletta LuceTotale annuo 24-febTotale annuo 03-marTotale annuo 10-marTotale annuo 18-mar
Luce variabile monoraria (2.700 kWh)810 €855 €925 €915 €

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