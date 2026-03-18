mercoledì 18 Marzo 2026

VIDEO | Famiglia nel bosco, la psicologa: “Madre ostativa è pratica misogina”

Le parole di Elvira Reale, psicologa di Protocollo Napoli e consulente della commissione d'inchiesta sul femminicidio

di Elisa ManacordaData pubblicazione: 18-3-2026 ore 18:00Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 18:00

NAPOLI – Con la vicenda della famiglia del bosco “si è verificata una cosa incredibile: una famiglia, a cui avevano tolto i figli, che era partita insieme per il tribunale per avere l’affido e adesso è stato decretato che la madre è ostativa. È quello che succede sempre quando c’è un conflitto tra padre e madre, qui non c’era e comunque l’hanno creato. La madre viene definitiva ostativa, il padre, invece, il migliore dei padri. E si realizzerà il ritorno dei figli escludendo la madre. Questa è una pratica misogina che noi non vogliamo vedere e contro cui noi ci opponiamo in tutti i modi”.

Lo ha spiegato alla Dire Elvira Reale, psicologa di Protocollo Napoli e consulente della commissione d’inchiesta sul femminicidio, a margine della presentazione, al Maschio Angioino di Napoli, del progetto contro la vittimizzazione secondaria ‘Soccorso rosa’ nell’ambito delle iniziative di Marzo Donna 2026.

Leggi anche

Domenico Caliendo, il primario Guido Oppido e una collega indagati anche per falso

di Redazione

VIDEO| Barboncini toy rinchiusi in un canile lager e poi venduti su TikTok: un denunciato nel napoletano

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»