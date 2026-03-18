Roma, da Ofi Lazio valutazioni funzionali di fisioterapia sportiva

ROMA – Anche i fisioterapisti del Lazio aderiscono alla ‘Giornata nazionale del movimento per la Salute‘, la manifestazione promossa da Polo della Salute e CIWAS – Confederazione Wellness dedicata alla promozione della prevenzione, del benessere psicofisico e alla lotta alla sedentarietà. L’iniziativa si inserisce in continuità e in sinergia con il progetto ‘Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi’, il programma gratuito di prevenzione e screening promosso dal Consiglio Regionale. L’evento si svolgerà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo presso il Parco della Pace, l’area verde del Consiglio Regionale del Lazio in via di Monte Stallonara. Oggi la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta presso la Sala Etruschi del Consiglio Regionale del Lazio.

SERVADIO: “FOCUS SULLA VALUTAZIONE IN FISIOTERAPIA SPORTIVA NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI”

Tra le attività previste nelle due giornate dall’Ordine dei fisioterapisti del Lazio, in particolare, ci saranno valutazioni funzionali di fisioterapia sportiva mirata alla prevenzione degli infortuni (con l’identificazione di eventuali deficit muscolari o articolari e disfunzioni del movimento); ottimizzazione della performance (con analisi dei punti di forza e debolezza per migliorare il gesto sportivo a seguito di un infortunio); ritorno allo sport (‘Return to Sport’), con valutazione oggettiva finalizzata alla ripresa dell’attività agonistica o amatoriale post-infortunio; attività di Educazione sanitaria allo sport per individui con patologie croniche. “I nostri professionisti saranno disponibili per valutazioni funzionali o posturali- ha spiegato alla Dire la presidente di Ofi Lazio, Annamaria Servadio– che i fisioterapisti di norma sono abituati a svolgere all’interno della loro attività, nella presa in carico globale dell’individuo. In particolare, in questa occasione, abbiamo un focus importante sulla valutazione in fisioterapia sportiva nella prevenzione degli infortuni e anche nell’incremento e nel giusto apporto per la preparazione atletica rispetto alla performance dello sportivo”.

SERVADIO RIMARCA L'”IMPORTANZA DELL’ESERCIZIO FISICO IN TEMA DI PREVENZIONE”

La presidente dei fisioterapisti del Lazio ha tenuto quindi a sottolineare l’importanza della promozione dell’esercizio fisico: “Quello che preme a questo Consiglio direttivo, che io rappresento oggi- ha sottolineato- è quello di mandare un messaggio sull’importanza dell’esercizio fisico in tema di prevenzione. La nostra Federazione e gli Ordini territoriali quando sono stati istituiti hanno coniato il claim ‘il movimento che non si ferma’, proprio per dare voce e promuovere il benessere e la salute della collettività in un’ottica di prevenzione. Un ringraziamento finale, quindi, al Consiglio regionale del Lazio, perché ‘Consiglio in Salute’ è un’ottima iniziativa e un’opportunità straordinaria per connettere percorsi sanitari e non sanitari, come quelli delle ‘palestre della salute’, che ci auguriamo possano essere integrati al più presto per offrire ai cittadini la migliore assistenza e offerta di salute possibile. Questa occasione- ha concluso Servadio– testimonia e testimonierà l’impegno degli Ordini professionali, dei professionisti e delle istituzioni nel fare squadra nell’interesse della salute individuale e collettiva“.