mercoledì 18 Marzo 2026

Uccisa a coltellate dal marito: femminicidio a Bergamo

L'uomo, che ha poi tentato il suicidio, si trova attualmente in ospedale, piantonato dagli agenti di polizia. Non si conosce al momento il possibile movente

Data pubblicazione: 18-3-2026 ore 17:12Ultimo aggiornamento: 18-3-2026 ore 17:14

ROMA – Dramma a Bergamo dove un donna di 42 anni è stata uccisa da più coltellate alla gola e alla schiena sferrate dal marito. L’uomo, un 50 enne, a sua volta, avrebbe poi tentato di farla finita, senza riuscirci. Il femminicidio risale alla tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo.

La vittima è stata trovata ormai senza vita in camera da letto, mentre il marito era in casa all’arrivo della polizia ed è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII ma non risulterebbe in pericolo di vita. L’uomo è in stato di arresto e piantonato dalla polizia. Non risulterebbero, al momento, denunce pregresse nei suoi confronti. Secondo le prime indiscrezioni, all’origine della tragedia ci sarebbero dei litigi che si sono intensificati negli ultimi giorni, ma non si conosce al momento il possibile movente. Impegnati a ricostruire la vicenda sono gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm Antonio Mele.

La coppia è italiana e il marito ha una figlia ventenne, avuta da una relazione precedente.  

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